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Оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по селу на Харьковщине: повреждены здания агропредприятия

Киев • УНН

 • 370135 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли управляемой авиабомбой по селу Изюмское на Харьковщине, повреждены здания агропредприятия. Из-за обстрелов Купянска поврежден дом. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

«За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать гражданское население городов и сел Купянского и Изюмского районов. В результате удара управляемой авиабомбой по с. Изюмское Изюмского района повреждены здания агропредприятия. В результате обстрелов г. Купянск, поврежден дом, произошли пожары», - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, в селе Большая Шапковка Купянского района в результате вражеского обстрела на открытой территории горела трава.

«Около 12:00 в с. Терновая Харьковского района во время кошения травы на взрывное устройство типа "Лепесток" наступил 61-летний гражданский мужчина. Госпитализирован с ранением», - сообщил Синегубов.

Дополнение

В Харьковской области продолжается эвакуация мирного населения из Купянского района. На данный момент там остается примерно 230 детей.

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