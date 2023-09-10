Оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по селу на Харьковщине: повреждены здания агропредприятия

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«За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать гражданское население городов и сел Купянского и Изюмского районов. В результате удара управляемой авиабомбой по с. Изюмское Изюмского района повреждены здания агропредприятия. В результате обстрелов г. Купянск, поврежден дом, произошли пожары», - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, в селе Большая Шапковка Купянского района в результате вражеского обстрела на открытой территории горела трава.

«Около 12:00 в с. Терновая Харьковского района во время кошения травы на взрывное устройство типа "Лепесток" наступил 61-летний гражданский мужчина. Госпитализирован с ранением», - сообщил Синегубов.

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В Харьковской области продолжается эвакуация мирного населения из Купянского района. На данный момент там остается примерно 230 детей.



