Оккупанты обстреляли населенные пункты трех районов Харьковщины: возникли пожары

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“Оккупанты наносили авиаудары по населенным пунктам Веселое Харьковского района, Огирцево Чугуевского района, Синьковка, Кисловка, Котляровка Купянского района. Под артиллерийским огнем противника оказались около 20 населенных пунктов области”, - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, в 20:23 в с. Рубежное Волчанской громады Чугуевского района в результате вражеского обстрела горела трава на площади 1 га. Жертв и пострадавших нет.

Также 22:45 в г. Волчанск Чугуевского района в результате обстрела горел бытовой вагончик на площади 15 кв.м. Никто не пострадал.

Дополнение

По словам главы ОВА, на Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировки войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления.

Добавим

Российские оккупанты 9 сентября нанесли управляемой авиабомбой по селу Изюмское на Харьковщине, повреждены здания агропредприятия. Из-за обстрелов Купянска поврежден дом.