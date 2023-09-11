Враг атаковал "шахедами" в направлении Днепропетровской и Запорожской областей - Игнат

Цитата

"Сегодня боевая работа противовоздушной обороны была проведена в направлении Днепропетровской и Запорожской области. Была направлена группа "шахедов", предварительно с направления Ейска краснодарского края. Именно оттуда было запущено 9 ударных БпЛА, потом цифра выросла", - проинформировал Игнат.

Детали

По его словам, на данный момент известно об уничтожении около 13-14 вражеских БпЛА.

"Кроме того, противник атаковал сегодня противорадиолокационными ракетами. Это ракеты, которые запускаются с тактической авиации Су-34, Су-35, а также управляемыми авиационными ракетами Х-59. Очевидно, что большинство не достигло своих целей", - отметил спикер, добавив, что результаты работы ПВО предоставят позже.

Напомним

Сумская областная военная администрация 11 сентября сообщила, что ночью над Сумщиной силы ПВО сбили российский беспилотник типа ''шахед''.

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что в Николаевской области силы противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили вражеский разведывательный БПЛА неустановленного типа.