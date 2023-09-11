Дві групи "шахедів" рухаються у напрямку Кривого Рогу — Повітряні Сили
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня.УНН. Дві групи шахедів з півдня та сходу рухаються у напрямку Кривого Рогу. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, закликавши не ігнорувати повітряні тривоги, передає УНН.
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«Увага! Дві групи "Шахедів" з півдня та сходу у напрямку Кривого Рогу! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття!», — йдеться у повідомленні.
За повідомленням Повітряних Сил, у Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях є загроза дронової атаки.
Станом на зараз повітряна тривога пролунала у Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській, Запорізькій областях, а також на Донеччині і Луганщині. Актуальну мапу повітряних тривог можна переглянути тут.
Додамо
Раніше Повітряні Сили повідомили, що росіяни запустили групу "шахедів", які рухаються із Сумщини на Захід.
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