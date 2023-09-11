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Две группы "шахедов" движутся в направлении Кривого Рога - Воздушные Силы

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. Две группы шахедов с юга и востока движутся в направлении Кривого Рога. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, призвав не игнорировать воздушные тревоги, передает УНН.

Цитата

«Внимание! Две группы "Шахедов" с юга и востока в направлении Кривого Рога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие!», — говорится в сообщении.

По сообщению Воздушных Сил, в Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях есть угроза дроновой атаки.

По состоянию на сейчас воздушная тревога прозвучала в Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской, Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской областях. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь

Добавим

Ранее Воздушные Силы сообщили, что россияне запустили группу "шахедов", которые движутся из Сумщины на Запад.

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