Две группы "шахедов" движутся в направлении Кривого Рога - Воздушные Силы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Две группы шахедов с юга и востока движутся в направлении Кривого Рога. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, призвав не игнорировать воздушные тревоги, передает УНН.
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«Внимание! Две группы "Шахедов" с юга и востока в направлении Кривого Рога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие!», — говорится в сообщении.
По сообщению Воздушных Сил, в Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях есть угроза дроновой атаки.
По состоянию на сейчас воздушная тревога прозвучала в Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской, Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской областях. Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.
Добавим
Ранее Воздушные Силы сообщили, что россияне запустили группу "шахедов", которые движутся из Сумщины на Запад.
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