росіяни запустили групу "шахедів", які рухаються із Сумщини на Захід – Повітряні Сили

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«Група "Шахедів" на Сумщині, рухається у західному напрямку! Можливе поширення тривог за вектором переміщення ударних БпЛА. У разі оголошення повітряної тривоги у областях – прямуйте в укриття!», — йдеться у повідомленні.

Наразі повітряна тривога оголошена у Сумській та Чернігівській областях, а також на Луганщині. Актуальну мапу тривог можна переглянути тут.

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