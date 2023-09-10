росіяни запустили групу "шахедів", які рухаються із Сумщини на Захід – Повітряні Сили
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. У небі над Сумщиною у західному напрямку рухається група російських безпілотників, повідомили в Повітряних силах ЗСУ, передає УНН.
Цитата
«Група "Шахедів" на Сумщині, рухається у західному напрямку! Можливе поширення тривог за вектором переміщення ударних БпЛА. У разі оголошення повітряної тривоги у областях – прямуйте в укриття!», — йдеться у повідомленні.
Наразі повітряна тривога оголошена у Сумській та Чернігівській областях, а також на Луганщині. Актуальну мапу тривог можна переглянути тут.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські сили мають успіх у районах Кліщіївки на Донеччині та Роботиного Запорізької області — Генштаб