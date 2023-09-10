россияне запустили группу "шахедов", которые движутся из Сумщины на Запад - Воздушные Силы

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«Группа "Шахедов" на Сумщине, движется в западном направлении! Возможно распространение тревог по вектору перемещения ударных БпЛА. В случае объявления воздушной тревоги в областях – направляйтесь в укрытие!», — говорится в сообщении.

Сейчас воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях, а также на Луганщине. Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.

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