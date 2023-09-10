россияне запустили группу "шахедов", которые движутся из Сумщины на Запад - Воздушные Силы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В небе над Сумской областью в западном направлении движется группа российских беспилотников, сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.
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«Группа "Шахедов" на Сумщине, движется в западном направлении! Возможно распространение тревог по вектору перемещения ударных БпЛА. В случае объявления воздушной тревоги в областях – направляйтесь в укрытие!», — говорится в сообщении.
Сейчас воздушная тревога объявлена в Сумской и Черниговской областях, а также на Луганщине. Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.
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