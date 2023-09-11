Чотири рази за добу російські військові вгатили по Нікополю. Є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. За день ворог чотири рази обстріляв Нікополь з артилерії та граду. Через атаки агресора постраждали троє чоловіків. Вони у лікарні. Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА, передає УНН.
Цитата
“Сьогодні серед постраждалих у Нікополі 24-річний чоловік отримав серйозні поранення обох ніг. Він знаходиться у важкому стані. Лікарі надають усю необхідну допомогу. Ще двоє чоловіків 47 та 56 років госпіталізували у стані середньої тяжкості”, — повідомив про стан постраждалих очільник обласної ради Микола Лукашук.
Деталі
Чотири рази за день Нікополь потрапив під ворожі обстріли. По місту загарбники випустили понад три десятки снарядів з РСЗВ та важкої артилерії.
До списку руйнувань через попередні два обстріли додалися нові. Під час останніх атак по місту загарбники пошкодили ще й комунальне підприємство, 5 приватних будинків, кілька господарських споруд та газогін. Зайнялися дві пожежі — горіла суха трава.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ворог атакував “шахедами” у напрямку Дніпропетровської та Запорізької областей — Ігнат
В інших громадах області день минув спокійно.
Нагадаємо
Вночі ворог атакував Дніпропетровську область ударними дронами. У Кривому Розі сталась пожежа, яку вже загасили. Є пошкодження житла.