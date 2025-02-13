Членство Украины в НАТО будет экономически выгодным для партнеров - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Премьер-министром Польши Дональдом Туском сказал, что никакие переговоры с путиным не могут начаться без общей позиции Украины, Европы и США. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Обсудили условия, необходимые для длительного и настоящего мира в Украине, и согласились, что никакие переговоры с Путиным не могут начаться без объединенной позиции Украины, Европы и США. Проинформировал Премьер-министра о своем разговоре с Президентом Трампом, и мы обсудили ключевые месседжи и необходимость координации позиций всех европейцев для достижения успешных результатов для всей Европы - отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что Киев должен вести переговоры с позиции силы, а основой для этого являются надежные гарантии безопасности. Среди ключевых аспектов он назвал будущее членство Украины в НАТО, что, по его словам, является экономически выгодным для партнеров. Важной гарантией также являются масштабные инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс.

Зеленский предостерег мировых лидеров от доверия заявлениям путина о готовности завершить войну, подчеркнув, что такие слова не могут быть основанием для диалога без соответствующих действий со стороны москвы.

Напомним

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