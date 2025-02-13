Членство Украины в НАТО будет экономически выгодным для партнеров - Зеленский

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Президент Украины заявил, что переговоры с путиным возможны только при общей позиции Украины, Европы и США. В разговоре с Туском он подчеркнул важность гарантий безопасности и членства в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Премьер-министром Польши Дональдом Туском сказал, что никакие переговоры с путиным не могут начаться без общей позиции Украины, Европы и США. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН

Обсудили условия, необходимые для длительного и настоящего мира в Украине, и согласились, что никакие переговоры с Путиным не могут начаться без объединенной позиции Украины, Европы и США. Проинформировал Премьер-министра о своем разговоре с Президентом Трампом, и мы обсудили ключевые месседжи и необходимость координации позиций всех европейцев для достижения успешных результатов для всей Европы 

- отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что Киев должен вести переговоры с позиции силы, а основой для этого являются надежные гарантии безопасности. Среди ключевых аспектов он назвал будущее членство Украины в НАТО, что, по его словам, является экономически выгодным для партнеров. Важной гарантией также являются масштабные инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс.

Зеленский предостерег мировых лидеров от доверия заявлениям путина о готовности завершить войну, подчеркнув, что такие слова не могут быть основанием для диалога без соответствующих действий со стороны москвы.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для поддержания мира между Украиной и россией понадобится 100 тыс. миротворцев, а не 5-7 тыс

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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