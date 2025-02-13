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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 128356 перегляди

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15 березня, 13:44 • 187128 перегляди

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15 березня, 13:22 • 150773 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 141062 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118735 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Членство України в НАТО буде економічно вигідним для партнерів - Зеленський

Членство України в НАТО буде економічно вигідним для партнерів - Зеленський

Київ • УНН

 • 30758 перегляди

Президент України заявив, що переговори з путіним можливі лише за спільної позиції України, Європи та США. У розмові з Туском він наголосив на важливості гарантій безпеки та членства в НАТО.

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском сказав, що жодні переговори з путіним не можуть розпочатися без спільної позиції України, Європи та США. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН

Обговорили умови, необхідні для тривалого й справжнього миру в Україні, та погодилися, що жодні переговори з Путіним не можуть розпочатися без об’єднаної позиції України, Європи та США. Поінформував Прем’єр-міністра про свою розмову з Президентом Трампом, і ми обговорили ключові меседжі та необхідність координації позицій усіх європейців для досягнення успішних результатів для всієї Європи 

- зауважив Зеленський.

Президент України наголосив, що Київ має вести переговори з позиції сили, а основою для цього є надійні гарантії безпеки. Серед ключових аспектів він назвав майбутнє членство України в НАТО, що, за його словами, є економічно вигідним для партнерів. Важливою гарантією також є масштабні інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс.

Зеленський застеріг світових лідерів від довіри заявам путіна про готовність завершити війну, підкресливши, що такі слова не можуть бути підставою для діалогу без відповідних дій з боку москви.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для підтримання миру між Україною і росією знадобиться 100 тис. миротворців, а не 5-7 тис. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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