Членство України в НАТО буде економічно вигідним для партнерів - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском сказав, що жодні переговори з путіним не можуть розпочатися без спільної позиції України, Європи та США. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Обговорили умови, необхідні для тривалого й справжнього миру в Україні, та погодилися, що жодні переговори з Путіним не можуть розпочатися без об’єднаної позиції України, Європи та США. Поінформував Прем’єр-міністра про свою розмову з Президентом Трампом, і ми обговорили ключові меседжі та необхідність координації позицій усіх європейців для досягнення успішних результатів для всієї Європи - зауважив Зеленський.

Президент України наголосив, що Київ має вести переговори з позиції сили, а основою для цього є надійні гарантії безпеки. Серед ключових аспектів він назвав майбутнє членство України в НАТО, що, за його словами, є економічно вигідним для партнерів. Важливою гарантією також є масштабні інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс.

Зеленський застеріг світових лідерів від довіри заявам путіна про готовність завершити війну, підкресливши, що такі слова не можуть бути підставою для діалогу без відповідних дій з боку москви.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для підтримання миру між Україною і росією знадобиться 100 тис. миротворців, а не 5-7 тис.