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Число жертв ударов рф по Краматорску возросло до трех, раненых - до шести

Киев • УНН

 • 1116 просмотра

В Краматорске 19 июня в результате двух российских обстрелов погибли три человека, шестеро ранены. Первый удар произошел в 11:30 из РСЗО "Торнадо-С", второй - в 12:15 из РСЗО "Град".

Число жертв ударов рф по Краматорску возросло до трех, раненых - до шести
Фото: Национальная полиция Украины

В результате российских обстрелов Краматорска в Донецкой области 19 июня количество пострадавших увеличилось до шести человек, а погибших - до трех. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали

Первый обстрел произошел в 11:30 с применением РСЗО "Торнадо-С". Погибла 78-летняя женщина. Еще четверо гражданских лиц получили травмы. Второй обстрел произошел в 12:15 из РСЗО "Град". Атака унесла жизни двух человек - 18-летнего юноши и 42-летней женщины. Ранены двое мирных жителей

 - говорится в сообщении правоохранителей.

Также полицейские опубликовали видео первых минут после удара.

Кроме того, пресс-служба НПУ опубликовала фото.

Контекст

В пятницу, 19 июня, российские войска дважды ударили по Краматорску Донецкой области. Сообщалось о двух погибших и четырех раненых.

Напомним

Это не первый обстрел Краматорска, произошедший на этой неделе. Во вторник, 16 июня, российские войска попали в многоэтажный и многоквартирный дом, среди местных жителей есть раненые.

Евгений Устименко

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