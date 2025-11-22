Число жертв российской атаки на Тернополь возросло до 32 человек
Киев • УНН
В Тернополе из-под завалов разрушенной многоэтажки извлекли тело еще одной женщины. Число погибших в результате российской атаки на город 19 ноября возросло до 32 человек, среди них шестеро детей.
В ночь на 22 ноября в Тернополе из-под завалов разрушенной многоэтажки извлекли тело еще одной женщины. Количество погибших в результате российской атаки на город 19 ноября возросло до 32 человек, среди них шестеро детей. Об этом сообщил руководитель полиции области Сергей Зюбаненко, передает УНН.
Зюбаренко напомнил, что в результате этого вражеского обстрела травмированы 94 человека, из них 18 детей.
"Аварийно-спасательные работы продолжаются непрерывно", - добавил руководитель полиции.
Напомним
Тернополь в ночь на 19 ноября подвергся атаке РФ ракетами и ударными дронами.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что 19 ноября Россия нанесла удар крылатыми ракетами Х-101 по жилым многоэтажкам в Тернополе. Ракеты были выпущены с самолетов Ту-95МС и Ту-160МС с территории Вологодской и Астраханской областей РФ.