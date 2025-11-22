Кількість жертв російської атаки на Тернопіль зросла до 32 осіб
Київ • УНН
У ніч проти 22 листопада у Тернополі з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки витягли тіло ще однієї жінки. Кількість загиблих внаслідок російської атаки на місто 19 листопада зросла до 32 осіб, серед них шестеро дітей. Про це повідомив керівник поліції області Сергій Зюбаненко, передає УНН.
Станом на 03:00 22 листопада на місці розбору завалів після ворожого удару в Тернополі рятувальники виявили тіло ще однієї жінки… Кількість загиблих зросла до 32 осіб, серед них - 6 дітей
Зюбаренко нагадав, що внаслідок цього ворожого обстрілу травмовано 94 особи, з них 18 дітей.
"Аварійно-рятувальні роботи тривають безперервно", - додав керівник поліції.
Нагадаємо
Тернопіль у ніч на 19 листопада зазнав атаки рф ракетами та ударними дронами.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що 19 листопада росія завдала удару крилатими ракетами Х-101 по житлових багатоповерхівках у Тернополі. Ракети були випущені з літаків Ту-95МС та Ту-160МС з території вологодської та астраханської областей рф.