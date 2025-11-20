$42.150.06
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники Odrex
10:22 • 9592 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 12685 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20374 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27356 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 39619 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22365 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24857 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25216 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22448 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Число жертв российской атаки на Тернополь возросло до 27: из-под завалов извлекли тело женщины

Киев • УНН

 • 10888 просмотра

В Тернополе из-под завалов разрушенного дома извлекли тело женщины. Общее число жертв российской атаки достигло 27 человек.

Число жертв российской атаки на Тернополь возросло до 27: из-под завалов извлекли тело женщины

В Тернополе из-под завалов дома, разрушенного после обстрела рф, вечером 20 ноября извлекли тело женщины. Всего из-за атаки РФ погибли уже 27 человек. Об этом в комментарии УНН сообщила руководитель пресс-службы ГСЧС Украины Светлана Водолага.

Извлекли тело. Так что в этом доме погибли 8 человек, из них 1 ребенок. Всего из-за атаки рф погибли уже 27 человек 

- сообщила Водолага.

Напомним

В Тернополе количество человек, которые не выходили на связь после массированной атаки рф и попадания в жилой дом, уменьшилось до 14. Шесть жителей сообщили, что находятся в безопасности.

Павел Башинский

