Число жертв российской атаки на Тернополь возросло до 27: из-под завалов извлекли тело женщины
Киев • УНН
В Тернополе из-под завалов разрушенного дома извлекли тело женщины. Общее число жертв российской атаки достигло 27 человек.
В Тернополе из-под завалов дома, разрушенного после обстрела рф, вечером 20 ноября извлекли тело женщины. Всего из-за атаки РФ погибли уже 27 человек. Об этом в комментарии УНН сообщила руководитель пресс-службы ГСЧС Украины Светлана Водолага.
Извлекли тело. Так что в этом доме погибли 8 человек, из них 1 ребенок. Всего из-за атаки рф погибли уже 27 человек
Напомним
В Тернополе количество человек, которые не выходили на связь после массированной атаки рф и попадания в жилой дом, уменьшилось до 14. Шесть жителей сообщили, что находятся в безопасности.