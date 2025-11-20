Число жертв российской атаки на Тернополь возросло до 27: из-под завалов извлекли тело женщины

В Тернополе из-под завалов дома, разрушенного после обстрела рф, вечером 20 ноября извлекли тело женщины. Всего из-за атаки РФ погибли уже 27 человек. Об этом в комментарии УНН сообщила руководитель пресс-службы ГСЧС Украины Светлана Водолага.

Извлекли тело. Так что в этом доме погибли 8 человек, из них 1 ребенок. Всего из-за атаки рф погибли уже 27 человек - сообщила Водолага.

Напомним

В Тернополе количество человек, которые не выходили на связь после массированной атаки рф и попадания в жилой дом, уменьшилось до 14. Шесть жителей сообщили, что находятся в безопасности.