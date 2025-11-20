Кількість жертв російської атаки на Тернопіль зросла до 27: з-під завалів дістали тіло жінки
Київ • УНН
У Тернополі з-під завалів зруйнованого будинку дістали тіло жінки. Загальна кількість жертв російської атаки досягла 27 людей.
У Тернополі з-під завалів будинку, який зазнав руйнувань після обстрілу рф, увечері 20 листопада дістали тіло жінки. Загалом через атаку рф загинуло вже 27 людей. Про це в коментарі УНН повідомила керівниця прес-служби ДСНС України Світлана Водолага.
Дістали тіло. Тож в цьому будинку загинуло 8 осіб, з них 1 дитина. Загалом через атаку рф загинуло вже 27 людей
Нагадаємо
У Тернополі кількість осіб, які не виходили на зв’язок після масованої атаки рф та влучання у житловий будинок, зменшилася до 14. Шестеро мешканців повідомили, що перебувають у безпеці.