Число раненых в результате удара РФ по дому в Днепре возросло до 9 человек, среди них маленький ребенок
Киев • УНН
В результате атаки на 14-этажный дом пострадали девять человек, в том числе ребенок. Спасатели ликвидировали пожары на верхних этажах поврежденного здания.
В Днепре, где из-за атаки РФ поврежден многоэтажный дом, до 9 возросло количество пострадавших, среди них маленький ребенок. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
В Днепре в результате российского удара по жилому кварталу города ранены 9 человек, среди них ребенок
В жилом 14-этажном доме повреждены стены, балконы, окна, технический этаж. На двух верхних этажах возникли пожары, которые потушили пожарные.
Отмечается, что психологи ГСЧС оказывают необходимую помощь пострадавшим.
На месте задействованы более 40 спасателей и 13 единиц техники ГСЧС.
