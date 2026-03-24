Кількість поранених від удару рф по будинку у Дніпрі зросла до 9 людей, серед них маленька дитина
Київ • УНН
Внаслідок атаки на 14-поверхівку постраждало дев'ять людей, зокрема дитина. Рятувальники ліквідували пожежі на верхніх поверхах пошкодженої будівлі.
У Дніпрі, де через атаку рф пошкоджено багатоповерхівку, до 9 зросла кількість постраждалих, серед них маленька дитина. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.
У житловій 14-поверхівці пошкоджені стіни, балкони, вікна, технічний поверх. На двох верхніх поверхах виникли пожежі, які загасили вогнеборці.
Зазначається, що психологи ДСНС надають необхідну допомогу постраждалим.
На місці залучені понад 40 рятувальників та 13 одиниць техніки ДСНС.
