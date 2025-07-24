Число пострадавших от российского удара по Харькову возросло до 22 24 июля 2025
Киев • УНН
В Харькове возросло число пострадавших от российского удара КАБами до 22 человек. Среди них 10-летняя девочка с острой реакцией на стресс.
Число пострадавших в результате удара РФ по Харькову КАБами продолжает расти - сейчас их 22, сообщил в четверг мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.
Предварительно - 22 пострадавших
Российский КАБ попал возле многоэтажки в Харькове, под завалами могут быть люди - мэр24.07.25, 11:22 • 1430 просмотров
Напомним
Среди пострадавших в результате двойного удара российскими КАБами по центру Харькова - 10-летняя девочка с острой реакцией на стресс.