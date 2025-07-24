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Политолог о переговорах в Стамбуле: Трамп должен "считать" их как издевательство над собой
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Число пострадавших от российского удара по Харькову возросло до 22 24 июля 2025

Киев • УНН

 • 370 просмотра

В Харькове возросло число пострадавших от российского удара КАБами до 22 человек. Среди них 10-летняя девочка с острой реакцией на стресс.

Число пострадавших от российского удара по Харькову возросло до 22

Число пострадавших в результате удара РФ по Харькову КАБами продолжает расти - сейчас их 22, сообщил в четверг мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.

Предварительно - 22 пострадавших

- написал Терехов.

Российский КАБ попал возле многоэтажки в Харькове, под завалами могут быть люди - мэр24.07.25, 11:22 • 1430 просмотров

Напомним

Среди пострадавших в результате двойного удара российскими КАБами по центру Харькова - 10-летняя девочка с острой реакцией на стресс.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Игорь Терехов
Харьков
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