Число пострадавших от российского удара по Харькову возросло до 22 24 июля 2025

Число пострадавших в результате удара РФ по Харькову КАБами продолжает расти - сейчас их 22, сообщил в четверг мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.

Предварительно - 22 пострадавших - написал Терехов.

Российский КАБ попал возле многоэтажки в Харькове, под завалами могут быть люди - мэр

Напомним

Среди пострадавших в результате двойного удара российскими КАБами по центру Харькова - 10-летняя девочка с острой реакцией на стресс.