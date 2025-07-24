У 16 постраждалих від удару рф КАБами по Харкову, серед них - дитина
Київ • УНН
Внаслідок подвійного удару російськими КАБами по центру Харкова кількість постраждалих зросла до 16, включаючи 10-річну дівчинку з гострою реакцією на стрес. Медики надають допомогу, рятувальна операція триває.
Кількість постраждалих внаслідок подвійного удару рф КАБами по центральній частині Харкова зросла до 16, серед них - дитина, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
До 16 зросла кількість постраждалих від обстрілу Харкова. Серед них - 10-річна дівчинка, вона отримала гостру реакцію на стрес
Медики, з його слів, надають усю необхідну допомогу.
"Рятувальна операція триває", - вказав він.
Російський КАБ влучив біля багатоповерхівки у Харкові, під завалами можуть бути люди - мер24.07.25, 11:22 • 1448 переглядiв