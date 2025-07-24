У 16 постраждалих від удару рф КАБами по Харкову, серед них - дитина

Кількість постраждалих внаслідок подвійного удару рф КАБами по центральній частині Харкова зросла до 16, серед них - дитина, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

До 16 зросла кількість постраждалих від обстрілу Харкова. Серед них - 10-річна дівчинка, вона отримала гостру реакцію на стрес - написав Синєгубов.

Медики, з його слів, надають усю необхідну допомогу.

"Рятувальна операція триває", - вказав він.

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