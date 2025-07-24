У 16 пострадавших от удара рф КАБами по Харькову, среди них - ребенок
Киев • УНН
В результате двойного удара российскими КАБами по центру Харькова количество пострадавших возросло до 16, включая 10-летнюю девочку с острой реакцией на стресс. Медики оказывают помощь, спасательная операция продолжается.
Число пострадавших в результате двойного удара рф КАБами по центральной части Харькова возросло до 16, среди них - ребенок, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
До 16 возросло число пострадавших от обстрела Харькова. Среди них - 10-летняя девочка, она получила острую реакцию на стресс
Медики, по его словам, оказывают всю необходимую помощь.
"Спасательная операция продолжается", - указал он.
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