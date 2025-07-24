У 16 пострадавших от удара рф КАБами по Харькову, среди них - ребенок

Число пострадавших в результате двойного удара рф КАБами по центральной части Харькова возросло до 16, среди них - ребенок, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

До 16 возросло число пострадавших от обстрела Харькова. Среди них - 10-летняя девочка, она получила острую реакцию на стресс - написал Синегубов.

Медики, по его словам, оказывают всю необходимую помощь.

"Спасательная операция продолжается", - указал он.

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