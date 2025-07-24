Кількість постраждалих від російського удару по Харкову зросла до 22 24 липня 2025

Кількість постраждалих внаслідок удару рф по Харкову КАБами продовжує зростати - наразі їх 22, повідомив у четвер мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.

Попередньо - 22 постраждалих - написав Терехов.

Російський КАБ влучив біля багатоповерхівки у Харкові, під завалами можуть бути люди - мер

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Серед постраждалих внаслідок подвійного удару російськими КАБами по центру Харкова - 10-річна дівчинка з гострою реакцією на стрес.