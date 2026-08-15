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Четверть боёв на двух направлениях — Генштаб обновил данные о ситуации на фронте

Киев • УНН

 • 452 просмотра

За прошедшие сутки на фронте произошло 233 боевых столкновения, больше всего — на Константиновском и Покровском направлениях. Противник нанёс 71 авиаудар, применил 10 626 дронов-камикадзе и совершил 3042 обстрела.

Четверть боёв на двух направлениях — Генштаб обновил данные о ситуации на фронте

За минувшие сутки на фронте произошло 233 боевых столкновения, больше всего — на Константиновском и Покровском направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 15 августа, пишет УНН.

Всего в течение минувших суток зафиксировано 233 боевых столкновения

— сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес 71 авиационный удар, во время которых сбросил 241 управляемую авиабомбу. Кроме того, захватчики применили 10 626 дронов-камикадзе и осуществили 3042 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 36 из них — с применением реактивных систем залпового огня.

Артиллерийским обстрелам врага подверглись населенные пункты Нескучное, Бачевск, Кореньок, Сопыч, Толстодубово, Ястребщина, Волфино, Горки, Безсаловка, Казачье, Середина-Буда, Рогизное Сумской области. Авиаудару подверглось Толстодубово.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы противника, три артиллерийские системы и восемь пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки наши защитники остановили шесть вражеских штурмов. В то же время агрессор нанес четыре авиаудара, сбросив восемь авиабомб, осуществил 62 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили 12 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районе Старицы, Волчанска и в направлении населенных пунктов Избицкое, Вильча, Лиман, Широкое, Аниксино, Хатнее.

На Купянском направлении произошло 14 наступательных действий врага в направлении Петро-Ивановки и в районе Голубовки.

Попытки вклиниться в нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты пять раз атаковали в направлении населенных пунктов Дробышево, Лиман.

На Славянском направлении противник осуществил 23 штурмовых действия в районах населенных пунктов Резниковка, Закитное, Кривая Лука и в направлении Рай-Александровки, Озерного и Николаевки.

На Краматорском направлении российские захватчики осуществили одно наступательное действие в направлении Юрковки.

На Константиновском направлении зафиксировано 34 атаки. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Торецкое, Софиевка и в направлении населенных пунктов Степановка, Долгая Балка, Кучеров Яр.

29 атак враг осуществил на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Дорожное, Котлино, Удачное и в направлении населенных пунктов Светлое, Новый Донбасс, Муравка, Белицкое, Шевченко, Васильевка, Сергеевка.

На Александровском направлении захватчики осуществили шесть атак в направлении населенных пунктов Поддубное, Мирное, Вербовое, Калиновское.

На Гуляйпольском направлении оккупанты семь раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Ровное, Верхняя Терса, Новоселовка.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в направлении Павловки.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Российские войска за сутки потеряли 1370 солдат и 1835 БПЛА15.08.26, 07:44 • 2174 просмотра

Юлия Шрамко

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