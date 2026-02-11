$43.090.06
14:43 • 1508 просмотра
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
13:50 • 8970 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
11:56 • 10768 просмотра
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Эксклюзив
09:46 • 14891 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 25868 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
11 февраля, 06:59 • 22794 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 37252 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 37733 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 33221 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 32544 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
Чешская инициатива по поставке боеприпасов Украине столкнулась с дефицитом финансирования - представитель НАТО

Киев • УНН

 • 444 просмотра

Чешская инициатива по поставке боеприпасов Украине имеет целью собрать 5 миллиардов евро, но пока привлечено только 1,4 миллиарда евро. Программа предусматривает закупку снарядов крупного калибра для Украины, чтобы уменьшить ее стратегическую отсталость на поле боя.

Чешская инициатива по поставке боеприпасов Украине столкнулась с дефицитом финансирования - представитель НАТО

Чешская инициатива по поставке боеприпасов для Украины нацелена на обеспечение снарядов на сумму пять миллиардов евро (5,95 млрд долл.), но на данный момент удалось собрать только 1,4 миллиарда евро, сообщил в среду высокопоставленный военный представитель НАТО. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Программа, в которой участвуют иностранные доноры, в частности Германия, Дания и Нидерланды, вместе с чешскими представителями оборонного ведомства и оборонными компаниями, предусматривает закупку боеприпасов крупного калибра для Украины, чтобы уменьшить ее стратегическое отставание на поле боя против России.

В декабре миссия НАТО в Украине (NSATU) прогнозировала, что инициатива обеспечит поставку 1,8 млн артиллерийских снарядов в 2025 году, что составит 43% всех боеприпасов, переданных Киеву, и около 70% боеприпасов советского калибра.

По словам официального представителя, говорившего на условиях анонимности, на мировом рынке в настоящее время доступны боеприпасы на сумму 16 миллиардов евро.

НАТО планирует потратить пять миллиардов евро преимущественно на закупку сотен тысяч артиллерийских снарядов в рамках чешской программы, добавил он, отметив, что доноры уже выделили 1,4 миллиарда евро.

В прошлом году доноры предоставили около 4,8 млрд долл. для оплаты поставок боеприпасов в рамках программы, сообщил в декабре бывший министр иностранных дел Ян Липавский. Чешский вклад составил до 3 млрд крон (145,15 млн долл.).

Чехия отказывается продавать Украине штурмовики L-159, "они нужнее чешской армии" – премьер Бабиш20.01.26, 22:56 • 6048 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Военное положение
Война в Украине
Reuters
НАТО
Дания
Германия
Нидерланды
Украина