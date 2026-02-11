Чешская инициатива по поставке боеприпасов Украине столкнулась с дефицитом финансирования - представитель НАТО
Киев • УНН
Чешская инициатива по поставке боеприпасов Украине имеет целью собрать 5 миллиардов евро, но пока привлечено только 1,4 миллиарда евро. Программа предусматривает закупку снарядов крупного калибра для Украины, чтобы уменьшить ее стратегическую отсталость на поле боя.
Чешская инициатива по поставке боеприпасов для Украины нацелена на обеспечение снарядов на сумму пять миллиардов евро (5,95 млрд долл.), но на данный момент удалось собрать только 1,4 миллиарда евро, сообщил в среду высокопоставленный военный представитель НАТО. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Программа, в которой участвуют иностранные доноры, в частности Германия, Дания и Нидерланды, вместе с чешскими представителями оборонного ведомства и оборонными компаниями, предусматривает закупку боеприпасов крупного калибра для Украины, чтобы уменьшить ее стратегическое отставание на поле боя против России.
В декабре миссия НАТО в Украине (NSATU) прогнозировала, что инициатива обеспечит поставку 1,8 млн артиллерийских снарядов в 2025 году, что составит 43% всех боеприпасов, переданных Киеву, и около 70% боеприпасов советского калибра.
По словам официального представителя, говорившего на условиях анонимности, на мировом рынке в настоящее время доступны боеприпасы на сумму 16 миллиардов евро.
НАТО планирует потратить пять миллиардов евро преимущественно на закупку сотен тысяч артиллерийских снарядов в рамках чешской программы, добавил он, отметив, что доноры уже выделили 1,4 миллиарда евро.
В прошлом году доноры предоставили около 4,8 млрд долл. для оплаты поставок боеприпасов в рамках программы, сообщил в декабре бывший министр иностранных дел Ян Липавский. Чешский вклад составил до 3 млрд крон (145,15 млн долл.).
