Чеська ініціатива з постачання боєприпасів Україні зіткнулася з дефіцитом фінансування - представник НАТО

Чеська ініціатива з постачання боєприпасів для України має на меті забезпечити снаряди на суму п’ять мільярдів євро (5,95 млрд дол.), але наразі вдалося зібрати лише 1,4 мільярда євро, повідомив у середу високопоставлений військовий представник НАТО. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Програма, у якій беруть участь іноземні донори, зокрема Німеччина, Данія та Нідерланди, разом із чеськими представниками оборонного відомства та оборонними компаніями, передбачає закупівлю боєприпасів великого калібру для України, щоб зменшити її стратегічну відсталість на полі бою проти росії.

У грудні місія НАТО в Україні (NSATU) прогнозувала, що ініціатива забезпечить поставку 1,8 млн артилерійських снарядів у 2025 році, що становитиме 43% усіх боєприпасів, переданих Києву, і близько 70% боєприпасів радянського калібру.

За словами офіційного представника, який говорив на умовах анонімності, на світовому ринку наразі доступні боєприпаси на суму 16 мільярдів євро.

НАТО планує витратити п’ять мільярдів євро переважно на закупівлю сотень тисяч артилерійських снарядів у межах чеської програми, додав він, зазначивши, що донори вже виділили 1,4 мільярда євро.

Минулого року донори надали близько 4,8 млрд дол. для оплати постачання боєприпасів у рамках програми, повідомив у грудні колишній міністр закордонних справ Ян Ліпавський. Чеський внесок становив до 3 млрд крон (145,15 млн дол.).

Чехія відмовляється продавати Україні штурмовики L-159, "вони потрібніші чеській армії" – прем'єр Бабіш