Чеська ініціатива з постачання боєприпасів Україні зіткнулася з дефіцитом фінансування - представник НАТО

14:43 • 886 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
13:50 • 7178 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11:56 • 10257 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
09:46 • 14345 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 25178 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 22548 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 37034 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 37568 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 33052 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 32477 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
Популярнi новини
Капітан судна NewNew Polar Bear не визнав провину у справі про пошкодження кабелів у Балтійському морі11 лютого, 05:23 • 19288 перегляди
Американські прокурори не змогли висунути звинувачення законодавцям-демократам за заклик до військових11 лютого, 05:38 • 14905 перегляди
"У воєнний час це не побутова корупція": Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття схеми на 2,6 млн грн у головному військовому госпіталі Video11 лютого, 07:17 • 18853 перегляди
Українка знайдена мертвою в парку у Берліні: підозрюваного у вбивстві затриманоVideo11 лютого, 07:49 • 14205 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити10:54 • 12516 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo12:28 • 9198 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 25178 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 39620 перегляди
Володимир Зеленський
Андрій Садовий
Дональд Трамп
Музикант
Марк Рютте
Україна
Одеса
Село
Сполучені Штати Америки
Львів
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto14:59 • 368 перегляди
Брітні Спірс продала права на свої хіти за сотні мільйонів доларів12:28 • 4874 перегляди
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ11 лютого, 08:43 • 9776 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 29592 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 31061 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Х-47М2 «Кинджал»
Дипломатка

Чеська ініціатива з постачання боєприпасів Україні зіткнулася з дефіцитом фінансування - представник НАТО

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Чеська ініціатива з постачання боєприпасів Україні має на меті зібрати 5 мільярдів євро, але наразі залучено лише 1,4 мільярда євро. Програма передбачає закупівлю снарядів великого калібру для України, щоб зменшити її стратегічну відсталість на полі бою.

Чеська ініціатива з постачання боєприпасів Україні зіткнулася з дефіцитом фінансування - представник НАТО

Чеська ініціатива з постачання боєприпасів для України має на меті забезпечити снаряди на суму п’ять мільярдів євро (5,95 млрд дол.), але наразі вдалося зібрати лише 1,4 мільярда євро, повідомив у середу високопоставлений військовий представник НАТО. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Програма, у якій беруть участь іноземні донори, зокрема Німеччина, Данія та Нідерланди, разом із чеськими представниками оборонного відомства та оборонними компаніями, передбачає закупівлю боєприпасів великого калібру для України, щоб зменшити її стратегічну відсталість на полі бою проти росії.

У грудні місія НАТО в Україні (NSATU) прогнозувала, що ініціатива забезпечить поставку 1,8 млн артилерійських снарядів у 2025 році, що становитиме 43% усіх боєприпасів, переданих Києву, і близько 70% боєприпасів радянського калібру.

За словами офіційного представника, який говорив на умовах анонімності, на світовому ринку наразі доступні боєприпаси на суму 16 мільярдів євро.

НАТО планує витратити п’ять мільярдів євро переважно на закупівлю сотень тисяч артилерійських снарядів у межах чеської програми, додав він, зазначивши, що донори вже виділили 1,4 мільярда євро.

Минулого року донори надали близько 4,8 млрд дол. для оплати постачання боєприпасів у рамках програми, повідомив у грудні колишній міністр закордонних справ Ян Ліпавський. Чеський внесок становив до 3 млрд крон (145,15 млн дол.).

Чехія відмовляється продавати Україні штурмовики L-159, "вони потрібніші чеській армії" – прем'єр Бабіш20.01.26, 22:56 • 6048 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Reuters
НАТО
Данія
Німеччина
Нідерланди
Україна