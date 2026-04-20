Чешская инициатива обеспечила почти половину критически важных боеприпасов для Украины, но проекту не хватает финансирования

Благодаря чешской инициативе Украина получила почти 45% всех крупнокалиберных боеприпасов, однако сейчас программа столкнулась с дефицитом средств для дальнейших поставок. Об этом пишет iRozhlas, передает УНН.

Роль чешского проекта в обороне Украины является ключевой. В частности, в сегменте артиллерийских снарядов калибра 155 мм, используемых для самых мощных гаубиц, вклад инициативы превысил 50%.

Через этот механизм Украина получила в общей сложности почти два миллиона единиц боеприпасов крупного калибра, что вместе с дронами остается решающим фактором на фронте.

Несмотря на успехи и высокое дипломатическое признание проекта в мире, сейчас он находится в кризисном состоянии из-за нехватки денег. На сегодняшний день финансирование покрывает менее половины запланированных поставок, а дефицит достигает миллиардов.

Среди основных причин торможения инициативы называют снижение активности стран-доноров, в частности Германии, Нидерландов и Дании. На это влияют задолженность европейских экономик, последствия войны на Ближнем Востоке, а также нежелание партнеров инвестировать через Чехию, поскольку сама Прага пока не вкладывает собственные средства в инициативу, хотя и получает налоговые поступления от оборонной промышленности.

Также отмечается, что правительство Андрея Бабиша после выборов решило продолжать проект, но без прямого финансового вклада со стороны государства. Это происходит на фоне общего снижения объемов чешской военной помощи, что зафиксировано Кильским институтом мировой экономики.

При этом президент Украины Владимир Зеленский ранее характеризовал чешскую инициативу как блестящую, функциональную и критически важную для защиты страны.

Чехия вызвала посла рф после угроз кремля из-за совместного с Украиной производства дронов