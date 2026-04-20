Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
1.8м/с
46%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Авиационный бизнес под давлением: БЭБ открыло дела из-за лизинга воздушных судов против 5 авиакомпаний
Эксклюзив
20 апреля, 08:39 • 31969 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Игорь Терехов
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Село
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Знак зодиака Телец: даты, характеристика и совместимость20 апреля, 10:58 • 29286 просмотра
Натали Портман беременна третьим ребенком от партнера Танги Дестейбла18 апреля, 00:16 • 48509 просмотра
От "Мстителей" с Дауни-младшим до "Топ Ган 3" - голливудские студии анонсировали новые фильмы на CinemaConVideo17 апреля, 13:39 • 41749 просмотра
Глава Amazon о поиске актера на роль Бонда: "Мы уделяем этому время"16 апреля, 15:47 • 47509 просмотра
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14 апреля, 14:47 • 70342 просмотра
Актуальное
Техника
Financial Times
Социальная сеть
Фильм
Отопление

Чешская инициатива обеспечила почти половину критически важных боеприпасов для Украины, но проекту не хватает финансирования

Киев • УНН

 • 900 просмотра

Проект передал Украине почти два миллиона снарядов крупного калибра. Сейчас программа испытывает дефицит финансирования из-за снижения активности стран-доноров.

Благодаря чешской инициативе Украина получила почти 45% всех крупнокалиберных боеприпасов, однако сейчас программа столкнулась с дефицитом средств для дальнейших поставок. Об этом пишет iRozhlas, передает УНН.

Детали

Роль чешского проекта в обороне Украины является ключевой. В частности, в сегменте артиллерийских снарядов калибра 155 мм, используемых для самых мощных гаубиц, вклад инициативы превысил 50%.

Через этот механизм Украина получила в общей сложности почти два миллиона единиц боеприпасов крупного калибра, что вместе с дронами остается решающим фактором на фронте.

Несмотря на успехи и высокое дипломатическое признание проекта в мире, сейчас он находится в кризисном состоянии из-за нехватки денег. На сегодняшний день финансирование покрывает менее половины запланированных поставок, а дефицит достигает миллиардов.

Среди основных причин торможения инициативы называют снижение активности стран-доноров, в частности Германии, Нидерландов и Дании. На это влияют задолженность европейских экономик, последствия войны на Ближнем Востоке, а также нежелание партнеров инвестировать через Чехию, поскольку сама Прага пока не вкладывает собственные средства в инициативу, хотя и получает налоговые поступления от оборонной промышленности.

Также отмечается, что правительство Андрея Бабиша после выборов решило продолжать проект, но без прямого финансового вклада со стороны государства. Это происходит на фоне общего снижения объемов чешской военной помощи, что зафиксировано Кильским институтом мировой экономики.

При этом президент Украины Владимир Зеленский ранее характеризовал чешскую инициативу как блестящую, функциональную и критически важную для защиты страны.

Чехия вызвала посла рф после угроз кремля из-за совместного с Украиной производства дронов17.04.26, 14:55 • 3016 просмотров

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеПолитика
Техника
Государственный бюджет
Война в Украине
Прага
Дания
Чешская Республика
Германия
Нидерланды
Владимир Зеленский
Украина