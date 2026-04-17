Чехия вызвала посла рф после угроз кремля из-за совместного с Украиной производства дронов

Чехия вызвала для объяснений российского посла после завуалированных угроз москвы ряду европейских стран относительно совместных с Украиной предприятий по производству дронов. Об этом сообщает МИД Чехии, пишет УНН.

В заявлении отмечается, что министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка 16 апреля решил вызвать для объяснений посла россии.

В связи с заявлением Минобороны рф и последующими комментариями заместителя председателя Совбеза рф и экс-президента дмитрия медведева министр иностранных дел Петр Мацинка решил вызвать посла россии в Праге для объяснения этих заявлений чешской стороне. Заявления касались нескольких чешских компаний, которые были определены как потенциальные цели для российских атак - говорится в сообщении.

Накануне Минобороны россии опубликовало в Telegram перечень якобы адресов в Европе, где расположены предприятия совместного с Украиной производства БПЛА, намекая на "ответные меры".

