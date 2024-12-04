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"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

Киев  •  УНН

 • 10668 просмотра

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Известная сеть ресторанов "Черноморка" открыла новое заведение в Броварах из-за активного развития города. Ресторан предлагает бесплатные дегустации, мастер-классы и планирует открыть еще одно заведение в городе.

Бровары имеют репутацию одного из самых привлекательных городов Украины для развития предпринимательства. Благодаря усилиям местных властей здесь создан благоприятный бизнес-климат, который позволяет местным предприятиям активно развиваться, а также привлекает известные сети открывать свои представительства. Поддержка предпринимателей не только стимулирует экономический рост, но и способствует созданию новых рабочих мест и улучшению качества жизни в территориальной общине.

Этот позитивный тренд подтверждается появлением новых заведений и бизнесов в городе. Одним из последних примеров стала известная сеть ресторанов "Черноморка", которая открыла свой ресторан в Броварах. Владельцы сети отмечают, что решение об открытии в городе было обусловлено активным развитием общества и положительными отзывами жителей.

Почему Бровары?

Как рассказал управляющий рестораном "Черноморка" в Броварах Сергей Жуля, выбор города для открытия нового заведения был очевидным.

"Во-первых, к нам в гости из Броваров давно в Киев уже приезжают, и пишут отзывы, что было бы супер, что бы мы были там. Во-вторых, Бровары-город, который развивается, развивается и там очень много тех гостей, которых бы мы хотели видеть у себя в заведениях", – отметил Жюля в комментарии УНН.

Заведение уже стало популярным среди местных жителей. По словам управляющего, количество посетителей стабильно растет, и компания даже рассматривает возможность открытия еще одного ресторана в Броварах.

"Если рассматривать с точки зрения бизнеса, здесь можно смело открывать еще одну "Черноморку". Люди интересуются, приходят, и мы благодарны им за выбор нашего заведения. Даже во время войны мы развиваемся, компания открывает и в Украине, и за рубежом новые проекты. Я думаю, что это все будет идти постепенно, будем видеть по запросу и чтобы было нормальное развитие компании, главное не бежать вперед" – рассказал Жюля.

"Черноморка" в Броварах придерживается философии открытости и взаимодействия с гостями. Как рассказывает маркетолог сети Александр Кучерук, заведение регулярно проводит акции, мастер-классы и мероприятия, направленные на привлечение посетителей.

"Ежедневно у нас бесплатно угощают похлебкой с 12:00 до 16:00, есть специальные акции на свежую рыбу и морепродукты. Мы также проводим тематические мастер-классы, где гости могут научиться готовить блюда из рыбы, получить продукты домой и похвастаться своими кулинарными успехами", – рассказывает Кучерук.

Заведение предлагает демократичные цены, бесплатные дегустации и интерактивные мероприятия. Это позволяет гостям не только попробовать свои любимые блюда, но и стать частью уникального кулинарного опыта.

"Черноморка" в Броварах не только создает рабочие места, но и способствует формированию положительного имиджа города. "Мы очень открыты для гостей, мы делимся своими рецептами, учим как нужно готовить и открыто заявляем откуда наш продукт, мы даже показываем все.. И в соцсетях люди могут следить за нами – как мы ездим, выбираем, везем., поэтому мы очень открытая компания для гостя", - отмечает Жуля.

Бровары создают благоприятные условия для бизнеса благодаря сотрудничеству с местными властями, которые активно поддерживают предпринимателей. Это побуждает предприятия выбирать этот город для развития, а броварчане получают доступ к качественным услугам и продукции.

Бровары-это город возможностей, где бизнес и общество сотрудничают для создания комфортной среды. Открытие новых заведений, как "Черноморка", подтверждает: Бровары-хорошее место для старта и развития предпринимательства.

Добавим

В Броварах при городском совете работает Центр по поддержке бизнеса, где предприниматели и люди, которые только планируют открыть свою правую, могут получить бесплатные консультации по вопросам регистрации бизнеса, аренды помещений и получения грантов. В этом году в центр обратилось около 150 человек, преимущественно представители микро - и малого бизнеса.

По словам городского головы Броваров Игоря Сапожко, за время военного положения в рамках реализации 76 инвестиционных проектов. Броварам удалось привлечь более 466 миллионов гривен инвестиций и создать почти 600 новых рабочих мест. Он добавил, что за период военного положения в Броварской общине увеличилось количество различных фирм и физических лиц-предпринимателей – в настоящее время их насчитывается более 18 тысяч. 

Кроме иностранного финансирования Бровары получат и другую помощь от городов-побратимов. Например, немецкие партнеры предоставили местному сообществу генераторы, медицинское оборудование, специальный транспорт и много другой помощи. Для  того, чтобы со своими украинскими коллегами определить конкретные направления дальнейшего сотрудничества в октябре в Бровары прибыл представитель муниципалитета немецкого города-побратима йены, городской советник Матиас Мит.

В целом, в рамках сотрудничества с немецкими городами Йена и Эрланген, а также районом Лан-Дилль Бровары получили три кареты скорой помощи, четыре пожарных автомобиля, три единицы коммунального транспорта, один школьный автобус, генераторы, разнообразное оборудование для учебных заведений общины и модульного городка, в котором живут переселенцы.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществопубликацииКиевская область
germaniyaГермания
ukrainaУкраина
brovariБровары