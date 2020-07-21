Из-за захвата заложников в Луцке полиция открыла производство
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Полиция открыла уголовное производство по факту захвата заложников в центре Луцка. Об этом сообщает Сектор коммуникации ГУНП в Волынской области, передает УНН.
"Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 147 (Захват заложников) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.
Напомним, по данным полиции 21 июля утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. В автобусе находится около 20 заложников. Пострадавших пока нет.
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Как сообщал УНН, Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков срочно вылетел в Луцк на фоне захвата заложников в автобусе в центре города.