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19 березня, 18:42 • 87816 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 129822 перегляди

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19 березня, 10:24 • 126854 перегляди

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Через захоплення заручників у Луцьку поліція відкрила провадження

Через захоплення заручників у Луцьку поліція відкрила провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом захоплення заручників у центрі Луцька. Про це інформує Сектор комунікації ГУНП у Волинській області, передає УНН.

"Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 147 (Захоплення заручників) Кримінального кодексу України", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. В автобусі перебуває близько 20 заручників. Постраждалих поки немає.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "З днем антисистеми": опубліковано звернення чоловіка, який, ймовірно, захопив заручників у Луцьку

Як повідомляв УНН, Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков терміново вилетів у Луцьк на тлі захоплення заручників в автобусі у центрі міста.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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