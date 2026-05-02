Чехия выдала разрешение на пролет самолета словацкого премьера Роберта Фицо в москву - СМИ

Чехия не запрещала премьер-министру Словакии Роберту Фицо использовать свое воздушное пространство для перелета в москву. Об этом сообщает Novinky.cz, передает УНН.

Ранее российское издание распространило информацию, что якобы Чехия вместе с Польшей закрыли воздушное пространство для самолета словацкого премьера. Впрочем, в чешском МИД это заявление опровергли.

Словацкая сторона подала стандартный запрос на разрешение на перелет, и оно было выдано без промедления. Утверждения о "запрете" являются ложными - заявил спикер чешской дипломатии Адам Чержго.

В то же время ряд других европейских стран действительно отказались предоставлять свое воздушное пространство для такого перелета. В частности, это Эстония, Латвия, Литва и Польша.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что необходимо и впредь политически и экономически изолировать россию и усиливать давление на нее.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил балтийские страны за такую позицию и призвал другие государства последовать этому примеру.

На данный момент неизвестно, каким маршрутом Роберт Фицо отправится в москву - по данным СМИ, он даже рассматривает возможность поездки на автомобиле.

