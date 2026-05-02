Чехия выдала разрешение на пролет самолета словацкого премьера Роберта Фицо в москву - СМИ
Киев • УНН
МИД Чехии опроверг запрет на пролет самолета Фицо в москву через свое пространство. В то же время ряд других европейских стран действительно отказались предоставлять свое воздушное пространство для перелета.
Чехия не запрещала премьер-министру Словакии Роберту Фицо использовать свое воздушное пространство для перелета в москву. Об этом сообщает Novinky.cz, передает УНН.
Детали
Ранее российское издание распространило информацию, что якобы Чехия вместе с Польшей закрыли воздушное пространство для самолета словацкого премьера. Впрочем, в чешском МИД это заявление опровергли.
Словацкая сторона подала стандартный запрос на разрешение на перелет, и оно было выдано без промедления. Утверждения о "запрете" являются ложными
В то же время ряд других европейских стран действительно отказались предоставлять свое воздушное пространство для такого перелета. В частности, это Эстония, Латвия, Литва и Польша.
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что необходимо и впредь политически и экономически изолировать россию и усиливать давление на нее.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил балтийские страны за такую позицию и призвал другие государства последовать этому примеру.
На данный момент неизвестно, каким маршрутом Роберт Фицо отправится в москву - по данным СМИ, он даже рассматривает возможность поездки на автомобиле.
