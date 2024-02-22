Чехи ведут переговоры о получении из Германии около 30 танков Leopard различных модификаций

Чехия ведет переговоры с Германией о получении 15 танков Leopard 2A4, как подарок в качестве компенсации чешской военной поддержки Украины и, рассматривают возможность купить у немцев еще 15 танков Leopard новой модификации 2A8. Об этом сообщили Reuters со ссылкой на Министерство обороны Чехии, передает УНН.

Если текущие переговоры закончатся успешно, Чешская Республика будет иметь 42 основных боевых танка Leopard 2A4 и эвакуационные танки на том же шасси. - говорится в заявлении министерства.

Детали

Предварительно чехи получили от Германии 15 танков Leopard 2A4, а сейчас планируют заказать около десятка самых современных версий 2A8, которые будут поставлены в ближайшие годы.

В министерстве заявили, что дополнительные 15 танков, будут стоить стране около сотни миллионов евро и помогут улучшить оборонные возможности Чехии на фоне перехода от оборудования советских времен, которое они ранее подарили Украине.

После 2030 года чешская армия может иметь более 100 танков "Леопард" двух типов на службе и в резерве. - добавили в министерстве.

Справочно

Танки Leopard создают совместно немецкие компании Rheinmetall RHMG.DE и Krauss-Maffei Wegmann. Правительство Чехии совместно с правительством Германии ведет переговоры о совместной закупке у этих компаний около 70 танков Leopard 2A8.

Кроме уже переданных 15 Leopard 2A4, чешская армия все еще использует 30 модернизированных советских танков T-72M4CZ и несколько немодернизированных T-72, но большинство из них предусмотрены для Украины.

В издании добавили со ссылкой на заявление премьер-министра Петра Фиалы, что Чехия была первой страной, которая направила тяжелую технику в Украину в 2022 году и сейчас предоставила 62 танка Т-72, а также 131 боевую машину пехоты, 16 систем противовоздушной обороны и шесть вертолетов из армейского резерва.