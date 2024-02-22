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Чехи ведуть переговори про отримання з Німеччини близько 30 танків Leopard різних модифікацій

Чехи ведуть переговори про отримання з Німеччини близько 30 танків Leopard різних модифікацій

Київ • УНН

 • 29877 перегляди

Чеська Республіка веде переговори з Німеччиною про отримання 15 танків Leopard 2A4 в подарунок і купівлю ще 15 модернізованих танків Leopard 2A8, щоб покращити свою обороноздатність, оскільки вона відмовляється від техніки радянських часів, яка вже була передана Україні.

Чехія веде переговори з Німеччиною про отримання 15 танків Leopard 2A4, як подарунок у якості компенсації чеської військової підтримки Україні та, розглядають можливість купити у німців ще 15 танків Leopard нової модифікації 2A8. Про це повідомили Reuters із посиланням на   Міністерство оборони Чехії,, передає УНН.

Якщо поточні переговори закінчаться успішно, Чеська Республіка матиме 42 основні бойові танки Leopard 2A4 і евакуаційні танки на тому ж шасі. 

— йдеться в заяві міністерства.

Деталі

Попередньо чехи мають отримали від Німеччини 15 танків Leopard 2A4, а нині планують замовити близько десятка найсучасніших версій 2A8, що будуть поставлені в найближчі роки.

У міністерстві заявили, що додаткові 15 танків, коштуватимуть країні близько сотні мільйонів євро та допоможуть покращити оборонні можливості Чехії на тлі переходу від обладнання радянських часів, яке вони раніше подарували Україні.

Після 2030 року чеська армія може мати понад 100 танків "Леопард" двох типів на службі та в резерві. 

— додали у міністерстві.

Довідково

Танки Leopard створюють спільно німецькі компанії Rheinmetall RHMG.DE і Krauss-Maffei Wegmann. Уряд Чехії спільно з урядом Німеччини веде перемовини про спільну закупівлю у цих компаніях близько 70 танків Leopard 2A8.

Крім уже переданих 15 Leopard 2A4, чеська армія все ще використовує 30 модернізованих радянських танків T-72M4CZ і кілька немодернізованих T-72, але більшість із них передбачені для України.

У виданні додали з посиланням на заяву прем’єр-міністра Петра Фіали, що Чехія була першою країною, яка надіслала важку техніку в Україну в 2022 році і наразі надала 62 танки Т-72, ​​а також 131 бойову машину піхоти, 16 систем протиповітряної оборони та шість гелікоптерів з армійського резерву.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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petro-fialaПетро Фіала
reutersReuters
leopard-2Леопард 2
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