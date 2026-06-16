Часть потребителей в пяти областях остается без света из-за обстрелов и непогоды - Минэнерго

В Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Харьковской и Сумской областях часть потребителей временно обесточена из-за обстрелов энергетической инфраструктуры и последствий непогоды. Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы и работают над скорейшим восстановлением электроснабжения. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения - говорится в сообщении.

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Из-за непогоды без электроснабжения остаются 3 населенных пункта в Сумской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Применение ограничений на электроснабжение сегодня не прогнозируется. Актуальную информацию о возможных изменениях в энергоснабжении рекомендуется отслеживать на официальных ресурсах операторов системы распределения.

Потребление электроэнергии сегодня целесообразно переносить на дневные часы — с 10:00 до 17:00.

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