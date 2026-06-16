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Часть потребителей в пяти областях остается без света из-за обстрелов и непогоды - Минэнерго

Киев • УНН

 • 1400 просмотра

Из-за обстрелов и непогоды в пяти областях зафиксированы отключения света. Энергетики проводят ремонты, а ограничения потребления сегодня не планируются.

Часть потребителей в пяти областях остается без света из-за обстрелов и непогоды - Минэнерго

В Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Харьковской и Сумской областях часть потребителей временно обесточена из-за обстрелов энергетической инфраструктуры и последствий непогоды. Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы и работают над скорейшим восстановлением электроснабжения. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения

- говорится в сообщении.

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно. 

Из-за непогоды без электроснабжения остаются 3 населенных пункта в Сумской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением.

Применение ограничений на электроснабжение сегодня не прогнозируется. Актуальную информацию о возможных изменениях в энергоснабжении рекомендуется отслеживать на официальных ресурсах операторов системы распределения.

Потребление электроэнергии сегодня целесообразно переносить на дневные часы — с 10:00 до 17:00.

"Укрэнерго" предупредило о новой волне мошеннических рассылок11.06.26, 16:58 • 2851 просмотр

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Донецкая область
Сумская область
Харьковская область
Днепропетровская область
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