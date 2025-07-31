Бюджетный комитет поддержал новый законопроект об увеличении расходов на оборону

Комитет ВР по вопросам бюджета поддержал новый законопроект об увеличении расходов на оборону. Об этом сообщил нардеп, член комитета Алексей Гончаренко, передает УНН.

Бюджетный комитет только что поддержал законопроект об увеличении расходов на оборону. Из этого законопроекта убрали грабеж Киева на 8 млрд. Но этот документ решает вопрос выплат денежного обеспечения и увеличения расходов на силы обороны

Нардеп сообщил, что голосование в Раде будет сегодня сразу за основу и в целом.

Также Гончаренко сообщал, что на Комитете выступал министр обороны Денис Шмыгаль.

Если сегодня не принять изменения в бюджет, уже с 15 августа появится задолженность перед военнослужащими по денежному обеспечению