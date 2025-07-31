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Бюджетный комитет поддержал новый законопроект об увеличении расходов на оборону

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Бюджетный комитет ВР поддержал законопроект об увеличении расходов на оборону. Это решит вопрос выплат военным и увеличения расходов на силы обороны.

Бюджетный комитет поддержал новый законопроект об увеличении расходов на оборону

Комитет ВР по вопросам бюджета поддержал новый законопроект об увеличении расходов на оборону. Об этом сообщил нардеп, член комитета Алексей Гончаренко, передает УНН.

Детали

Бюджетный комитет только что поддержал законопроект об увеличении расходов на оборону. Из этого законопроекта убрали грабеж Киева на 8 млрд. Но этот документ решает вопрос выплат денежного обеспечения и увеличения расходов на силы обороны

- написал Гончаренко.

Нардеп сообщил, что голосование в Раде будет сегодня сразу за основу и в целом.

Также Гончаренко сообщал, что на Комитете выступал министр обороны Денис Шмыгаль.

Если сегодня не принять изменения в бюджет, уже с 15 августа появится задолженность перед военнослужащими по денежному обеспечению

- процитировал нардеп Шмыгаля.

Дополнение

Верховная Рада не сможет сегодня рассмотреть законопроект №13439-3 относительно изменений в бюджет. Вместо этого зарегистрирован новый проект закона №13573 об изменениях в бюджет-2025, который включает только увеличение расходов на сектор обороны.

Предлагается увеличение расходов на сектор обороны на 412,3 млрд грн, из которых 115 млрд - на денежное обеспечение военнослужащих всех Сил Обороны, 216 млрд - на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов. Остальное - другие потребности войска.

Анна Мурашко

ОбществоВойнаполитика
Алексей Гончаренко
Верховная Рада
Денис Шмыгаль
Киев