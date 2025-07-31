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Бюджетний комітет підтримав новий законопроєкт про збільшення видатків на оборону

Київ • УНН

 • 98 перегляди

Бюджетний комітет ВР підтримав законопроєкт про збільшення видатків на оборону. Це вирішить питання виплат військовим та збільшення видатків на сили оборони.

Бюджетний комітет підтримав новий законопроєкт про збільшення видатків на оборону

Комітет ВР з питань бюджету підтримав новий законопроєкт про збільшення видатків на оборону. Про це повідомив нардеп, член комітету Олексій Гончаренко, передає УНН.

Деталі

Бюджетний комітет щойно підтримав законопроєкт про збільшення видатків на оборону. З цього законопроєкту прибрали грабунок Києва на 8 млрд. Але цей документ вирішує питання виплат грошового забезпечення та збільшення видатків на сили оборони

- написав Гончаренко.

Нардеп повідомив, що голосування у Раді буде сьогодні одразу за основу та в цілому.

Також Гончаренко повідомляв, що на Комітеті виступав міністр оборони Денис Шмигаль.

Якщо сьогодні не прийняти зміни в бюджет, вже з 15 серпня зʼявиться заборгованість перед військовослужбовцями по грошовому забезпеченню

- процитував нардеп Шмигаля.

Доповнення

Верховна Рада не зможе сьогодні розглянути законопроєкт №13439-3 щодо змін до бюджету. Натомість зареєстровано новий проєкт закону №13573 про зміни до бюджету-2025, який включає лише збільшення видатків на сектор оборони.

Пропонується збільшення видатків на сектор оборони на 412,3 млрд грн, з яких 115 млрд - на грошове забезпечення військовослужбовців всіх Сил Оборони, 216 млрд - на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки і дронів. Решта - інші потреби війська.

Анна Мурашко

СуспільствоВійнаПолітика
Олексій Гончаренко
Верховна Рада України
Денис Шмигаль
Київ