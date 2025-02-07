Бюджет Трампа может привести к увольнению половины работников научного фонда

ukenru
Эксклюзив
Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
07:42 • 55832 просмотра

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог
07:23 • 64314 просмотра

Трамп готов усилить санкции против россии для завершения войны в Украине - Келлог

Эксклюзив
Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА
6 февраля, 17:32 • 126850 просмотра

Чистая манипуляция: эксперт о попытке Думы переложить вину за провалы АРМА

Бронирование в Украине: какие предприятия являются критически важными и кто может получить отсрочку от мобилизации
6 февраля, 15:28 • 131185 просмотра

Бронирование в Украине: какие предприятия являются критически важными и кто может получить отсрочку от мобилизации

Эксклюзив
Facebook и Instagram: эксперт об основных каналах распространения фальшивой рекламы в прошлом году
6 февраля, 12:08 • 135802 просмотра

Facebook и Instagram: эксперт об основных каналах распространения фальшивой рекламы в прошлом году

Британия вместо США официально созвала "Рамштайн" вместо США
6 февраля, 11:48 • 134201 просмотра

Британия вместо США официально созвала "Рамштайн" вместо США

Эксклюзив
НАПК продолжает мониторить образ жизни помощника Гетманцева: за ложь в декларации ему может грозить уголовная ответственность
6 февраля, 11:04 • 125852 просмотра

НАПК продолжает мониторить образ жизни помощника Гетманцева: за ложь в декларации ему может грозить уголовная ответственность

НАБУ и САП проводят масштабную операцию касательно земельной коррупции в Киевсовете
6 февраля, 09:26 • 119130 просмотра

НАБУ и САП проводят масштабную операцию касательно земельной коррупции в Киевсовете

Эксклюзив
Штрафы мэрам за невыполнение мобилизационного плана: законодательные требования и позиция юристов
6 февраля, 08:38 • 115571 просмотра

Штрафы мэрам за невыполнение мобилизационного плана: законодательные требования и позиция юристов

Полгода Курской операции: потеряв почти 40 тыс. в живой силе, рф вынуждена просить помощи у КНДР
6 февраля, 07:36 • 107774 просмотра

Полгода Курской операции: потеряв почти 40 тыс. в живой силе, рф вынуждена просить помощи у КНДР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украинцы в Вашингтоне протестуют против российских пасторов на молитвенном завтраке

Украинцы в Вашингтоне протестуют против российских пасторов на молитвенном завтраке

7 февраля, 00:06 • 77142 просмотра
Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины провел первую официальную встречу с Маркаровой

Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины провел первую официальную встречу с Маркаровой

7 февраля, 00:57 • 90950 просмотра
Враг атакует Сумщину: 285 взрывов и поврежденные дома в 12 громадах

Враг атакует Сумщину: 285 взрывов и поврежденные дома в 12 громадах

7 февраля, 01:56 • 76441 просмотра
Воздушные Силы предупреждают об угрозе ракетного удара с юго-востока

Воздушные Силы предупреждают об угрозе ракетного удара с юго-востока

04:14 • 100841 просмотра
Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

07:12 • 48106 просмотра
публикации
Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

6 февраля, 09:32 • 167404 просмотра
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

5 февраля, 17:28 • 180452 просмотра
"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)

"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)
Эксклюзив

5 февраля, 12:05 • 193417 просмотра
"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

5 февраля, 08:49 • 197907 просмотра
Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

4 февраля, 11:53 • 223619 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков

Астролог раскрыла идеальные подарки на День святого Валентина для всех знаков
Эксклюзив

07:42 • 55832 просмотра
Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

Британец сорвал джекпот EuroMillions: сумма выигрыша впечатляет

07:12 • 48106 просмотра
От создателей "нельзя мочить манту": как чиновник лесхоза распространил опасный миф о бешенстве

От создателей "нельзя мочить манту": как чиновник лесхоза распространил опасный миф о бешенстве

6 февраля, 18:39 • 100565 просмотра
Астероид Бенну может столкнуться с Землей в 2182 году: что будет с планетой

Астероид Бенну может столкнуться с Землей в 2182 году: что будет с планетой

6 февраля, 16:50 • 106362 просмотра
Сын Джуда Лоу поразил сходством с отцом на вечеринке Vanity Fair в Лондоне

Сын Джуда Лоу поразил сходством с отцом на вечеринке Vanity Fair в Лондоне

6 февраля, 14:59 • 110368 просмотра
Актуальное
Бюджет Трампа может привести к увольнению половины работников научного фонда

Бюджет Трампа может привести к увольнению половины работников научного фонда

Киев  •  УНН

 • 4694 просмотра

Read in English

Белый дом планирует значительные сокращения бюджета Национального научного фонда США. Ожидается увольнение 25-50% персонала агентства по инженерным вопросам и уменьшение финансирования до $3 млрд.

Проект бюджетного запроса Трампа предусматривает изменения в составе Национального научного фонда США. В ближайшие месяцы будет уволено от четверти до половины персонала агентства по инженерным вопросам.

Передает УНН со ссылкой на Ars Technica.

В  рамках сокращения значительной части дискреционных расходов правительства, американское научное агентство ожидают изменения в отношении количества персонала.

В течение следующих нескольких недель директора федеральных агентств получат  бюджетный проект президента Трампа на будущий финансовый год, который начнется 1 октября.

Пересмотр является стандартной частью федерального бюджетного процесса, который завершается написанием бюджета Конгрессом, а президент подписывает его как закон.

В четверг два источника сообщили Ars, что научное агентство должно ожидать резких сокращений в будущем бюджетном запросе Трампа. 

Также помощник директора агентства по инженерным вопросам Сьюзен Маргулис сообщила сотрудникам агентства, что в ближайшие месяцы будет уволено от четверти до половины его персонала, сообщает E&E News.

Справочно

В последние годы Национальный научный фонд получил ежегодный бюджет в размере примерно 9 миллиардов долларов, подавляющее большинство которых тратится на исследования и связанную с ними деятельность.

Сокращения могут достичь 66 процентов, причем один человек указал, что максимальный бюджет Национального научного фонда может начинаться с 3 миллиардов долларов.

Напомним,

Минюст США прекращает работу Task Force KleptoCapture, отслеживавшей активы российских олигархов. Ресурсы переориентируют на борьбу с наркокартелями, а расследования в отношении россиян потеряют централизованную координацию.

Безос сворачивает $10-миллиардный климатический фонд: что стоит за решением05.02.25, 17:30 • 52506 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
ministerstvo-yustitsii-soedinennikh-shtatov-amerikiМинистерство юстиции Соединенных Штатов Америки
belii-domБелый дом
dzheff-bezosДжефф Безос
donald-trampДональд Трамп
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

Обратиться по вопросам размещения рекламы