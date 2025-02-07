Бюджет Трампа может привести к увольнению половины работников научного фонда

Проект бюджетного запроса Трампа предусматривает изменения в составе Национального научного фонда США. В ближайшие месяцы будет уволено от четверти до половины персонала агентства по инженерным вопросам.

Передает УНН со ссылкой на Ars Technica.

В рамках сокращения значительной части дискреционных расходов правительства, американское научное агентство ожидают изменения в отношении количества персонала.

В течение следующих нескольких недель директора федеральных агентств получат бюджетный проект президента Трампа на будущий финансовый год, который начнется 1 октября.

Пересмотр является стандартной частью федерального бюджетного процесса, который завершается написанием бюджета Конгрессом, а президент подписывает его как закон.

В четверг два источника сообщили Ars, что научное агентство должно ожидать резких сокращений в будущем бюджетном запросе Трампа.

Также помощник директора агентства по инженерным вопросам Сьюзен Маргулис сообщила сотрудникам агентства, что в ближайшие месяцы будет уволено от четверти до половины его персонала, сообщает E&E News.

Справочно

В последние годы Национальный научный фонд получил ежегодный бюджет в размере примерно 9 миллиардов долларов, подавляющее большинство которых тратится на исследования и связанную с ними деятельность.

Сокращения могут достичь 66 процентов, причем один человек указал, что максимальный бюджет Национального научного фонда может начинаться с 3 миллиардов долларов.