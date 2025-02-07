Бюджет Трампа може призвести до звільнення половини працівників наукового фонду

Проект бюджетного запиту Трампа передбачає зміни у складі Національного наукового фонду США. Найближчими місяцями буде звільнено від чверті до половини персоналу агентства з інженерних питань.

Передає УНН із посиланням на Ars Technica.

У рамках скорочення значної частини дискреційних витрат уряду, американське наукове агентство очікують зміни щодо кількості персоналу.

Упродовж наступних кількох тижнів директори федеральних агенцій отримають бюджетний проект президента Трампа на майбутній фінансовий рік, який розпочнеться 1 жовтня.

Перегляд є стандартною частиною федерального бюджетного процесу, який завершується написанням бюджету Конгресом, а президент підписує його як закон.

У четвер два джерела повідомили Ars, що наукове агентство має очікувати різких скорочень у майбутньому бюджетному запиті Трампа.

Також помічник директора агентства з інженерних питань Сьюзен Маргуліс повідомила співробітникам агентства, що найближчими місяцями буде звільнено від чверті до половини його персоналу, повідомляє E&E News.

Довідково

В останні роки Національний науковий фонд отримав щорічний бюджет у розмірі приблизно 9 мільярдів доларів, переважна більшість яких витрачається на дослідження та пов’язану з ними діяльність.

Скорочення можуть досягти 66 відсотків, причому одна особа вказала, що максимальний бюджет Національного наукового фонду може починатися з 3 мільярдів доларів.