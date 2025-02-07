Бюджет Трампа може призвести до звільнення половини працівників наукового фонду

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 43093 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 104619 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 139487 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 197939 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 160084 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 145964 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 121988 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109139 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103418 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 157214 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 95245 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 105107 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 108078 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 99440 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 107023 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 157217 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 156031 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 289194 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 317584 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 253072 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 17983 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 25051 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 99440 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 81509 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 115508 перегляди
Актуальне
Бюджет Трампа може призвести до звільнення половини працівників наукового фонду

Бюджет Трампа може призвести до звільнення половини працівників наукового фонду

Київ • УНН

 • 26449 перегляди

Білий дім планує значні скорочення бюджету Національного наукового фонду США. Очікується звільнення 25-50% персоналу агентства з інженерних питань та зменшення фінансування до $3 млрд.

Проект бюджетного запиту Трампа передбачає зміни у складі Національного наукового фонду США. Найближчими місяцями буде звільнено від чверті до половини персоналу агентства з інженерних питань.

Передає УНН із посиланням на Ars Technica.

У  рамках скорочення значної частини дискреційних витрат уряду, американське наукове агентство очікують зміни щодо кількості персоналу.

Упродовж наступних кількох тижнів директори федеральних агенцій отримають  бюджетний проект президента Трампа на майбутній фінансовий рік, який розпочнеться 1 жовтня.

Перегляд є стандартною частиною федерального бюджетного процесу, який завершується написанням бюджету Конгресом, а президент підписує його як закон.

У четвер два джерела повідомили Ars, що наукове агентство має очікувати різких скорочень у майбутньому бюджетному запиті Трампа. 

Також помічник директора агентства з інженерних питань Сьюзен Маргуліс повідомила співробітникам агентства, що найближчими місяцями буде звільнено від чверті до половини його персоналу, повідомляє E&E News.

Довідково

В останні роки Національний науковий фонд отримав щорічний бюджет у розмірі приблизно 9 мільярдів доларів, переважна більшість яких витрачається на дослідження та пов’язану з ними діяльність.

Скорочення можуть досягти 66 відсотків, причому одна особа вказала, що максимальний бюджет Національного наукового фонду може починатися з 3 мільярдів доларів.

Нагадаємо

Мін'юст США припиняє роботу Task Force KleptoCapture, що відстежувала активи російських олігархів. Ресурси переорієнтують на боротьбу з наркокартелями, а розслідування щодо росіян втратять централізовану координацію.

Безос згортає $10-мільярдний кліматичний фонд: що стоїть за рішенням05.02.25, 17:30 • 55507 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
ministerstvo-yustytsii-sshaМіністерство юстиції США
bilyi-dimБілий дім
dzheff-bezosДжефф Безос
donald-trampДональд Трамп
spolucheni-shtatyСполучені Штати

Звернутися з питань розміщення реклами