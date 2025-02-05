Безос згортає $10-мільярдний кліматичний фонд: що стоїть за рішенням

Фонд Bezos Earth Fund у розмірі $10 млрд припинив фінансування ініціативи Science Based Targets (SBTi) - ключової організації, що встановлює стандарти "чистого нуля" для бізнесу. Це сталося на тлі зростаючої уваги до впливу фонду на організацію та спроби Безоса уникнути конфлікту з Дональдом Трампом.

Про це пише Financial Times, передає УНН.

За даними видання, співробітники SBTi раніше висловлювали занепокоєння щодо тиску з боку фонду Безоса. Крім того, радники мільярдера та колишній спецпредставник США з питань клімату Джон Керрі підтримували ідею пом’якшення правил використання вуглецевих кредитів для бізнесу.

Джерела припускають, що рішення відмовитися від фінансування SBTi після 2024 року пов’язане з бажанням Безоса зміцнити зв’язки з адміністрацією Трампа, який відкрито скептично ставиться до змін клімату. Разом із керівниками Metа та Google він намагається послабити антимонопольний тиск на свій бізнес.

Попри розрив із SBTi, фонд Безоса продовжує підтримувати Greenhouse Gas Protocol та World Resources Institute, хоча у WRI вже оцінюють можливі наслідки фінансових змін.

Світ перевертається з ніг на голову… Ми намагаємося розібратися, що це означає - коментують ситуацію в WRI.

Нагадаємо

У США суддя продовжив паузу на план адміністрації Трампа щодо заморожування федеральних позик, грантів та іншої фінансової допомоги, заявивши, що він, можливо, "порушує" конституційні повноваження Конгресу щодо державних витрат.