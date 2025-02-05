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Безос сворачивает $10-миллиардный климатический фонд: что стоит за решением

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Фонд Bezos Earth Fund прекращает поддержку организации Science Based Targets, устанавливающей стандарты «чистого нуля». Решение связывают с желанием Безоса наладить отношения с Трампом и избежать антимонопольного давления.

Фонд Bezos Earth Fund в размере $10 млрд прекратил финансирование инициативы Science Based Targets (SBTi) - ключевой организации, устанавливающей стандарты «чистого нуля» для бизнеса. Это произошло на фоне растущего внимания к влиянию фонда на организацию и попытки Безоса избежать конфликта с Дональдом Трампом.

Об этом пишет Financial Times, передает УНН.  

По данным издания, сотрудники SBTi ранее выражали обеспокоенность относительно давления со стороны фонда Безоса. Кроме того, советники миллиардера и бывший спецпредставитель США по вопросам климата Джон Керри поддерживали идею смягчения правил использования углеродных кредитов для бизнеса.

Источники предполагают, что решение отказаться от финансирования SBTi после 2024 года связано с желанием Безоса укрепить связи с администрацией Трампа, который открыто скептически относится к изменениям климата. Вместе с руководителями Мета и Google он пытается ослабить антимонопольное давление на свой бизнес.

Несмотря на разрыв с SBTi, фонд Безоса продолжает поддерживать Greenhouse Gas Protocol и World Resources Institute, хотя в WRI уже оценивают возможные последствия финансовых изменений.

Мир переворачивается с ног на голову... Мы пытаемся разобраться, что это значит

- комментируют ситуацию в WRI.

Напомним,

В США судья продлил паузу на план администрации Трампа по замораживанию федеральных займов, грантов и другой финансовой помощи, заявив, что он, возможно, «нарушает» конституционные полномочия Конгресса в отношении государственных расходов.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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