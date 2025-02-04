Суд у США продовжив блокування плану Трампа щодо заморожування федеральних грантів і позик

У США суддя продовжив паузу на план адміністрації президента країни Дональда Трампа щодо заморожування федеральних позик, грантів та іншої фінансової допомоги, заявивши, що він, можливо, "порушує" конституційні повноваження Конгресу щодо державних витрат. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Деталі

Окружний суддя США Лорен Аліган у Вашингтоні написала, що заморожування фінансування, викладене в меморандумі бюджетного управління Білого дому минулого тижня, буде "потенційно катастрофічним" для організацій, які покладаються на федеральне фінансування для виконання своїх завдань і надання послуг населенню.

Її постанова, винесена на прохання кількох правозахисних груп, означала, що політика тепер підпадає під дію двох тимчасових заборонних наказів. Федеральний суддя в Род-Айленді в п'ятницю ухвалив аналогічний наказ за розпорядженням генеральних прокурорів-демократів із 22 штатів і округу Колумбія.

Минулого тижня Аліган розпорядилася про коротку адміністративну паузу, що не дає змоги Управлінню з управління та бюджету (OMB) продовжувати реалізацію своєї політики, поки вона розмірковує над тим, чи слід видати більш тривалий тимчасовий заборонний наказ.

У своїй службовій записці Адміністративно-бюджетне управління заявило, що заморожування фінансування необхідне для забезпечення відповідності фінансування указам президента Дональда Трампа з питань імміграції, зміни клімату, різноманіття та інших питань.

Після першої спроби прояснити припинення фінансування OMB повністю відкликав свою записку в середу. Адміністрація президента-республіканця стверджувала, що відкликання мало покласти край позову до Аліган з боку групи правозахисних організацій.

Її наказ залишиться чинним, доки вона не вирішить, чи слід видати ще тривалішу попередню заборону. Міністерство юстиції США, яке захищає політику адміністрації Трампа в суді, відмовилося від коментарів.

Однак суддя, призначена попередником Трампа, демократом Джо Байденом, заявила, що тимчасовий заборонний судовий наказ все ще необхідний, оскільки проблеми з фінансуванням зберігаються і ніщо не заважає OMB повторно ввести політику.

"Вона не вказала, коли закінчиться ця заморозка (якщо вона взагалі закінчиться)", - написала Аліган.

Доповнення

Раніше федеральний суддя округу Колумбія тимчасово заблокувала дію розпорядження Дональда Трампа, яке передбачало призупинення фінансування через федеральні гранти та кредити, зокрема для програм, пов'язаних із концепціями розмаїття та інклюзивності.

Так, Трамп у перший день на посаді призупинив всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для перевірки. Незрозуміло, якого обсягу коштів це торкнеться, адже багато програм уже профінансовано Конгресом.

Уже пізніше, 24 січня ЗМІ, зокрема Politico, повідомили, що держсекретар США Марко Рубіо призупинив на 90 днів видачу більшості грантів іноземної допомоги, що могло б стосуватися й України.

Водночас USAID Україна отримала наказ зупинити всі проєкти та витрати.

Держсекретар США Рубіо заявив, що виконує обов’язки директора USAID - CNN