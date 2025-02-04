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Суд в США продлил блокировку плана Трампа по заморозке федеральных грантов и займов

Суд в США продлил блокировку плана Трампа по заморозке федеральных грантов и займов

Киев  •  УНН

 • 5326 просмотра

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Окружной судья США Лорен Алихан продлила временный запрет на замораживание федерального финансирования, инициированного администрацией Трампа. Судья считает, что план может нарушать конституционные полномочия Конгресса.

В США судья продлил паузу на план администрации президента страны Дональда Трампа по заморозке федеральных займов, грантов и другой финансовой помощи, заявив, что он, возможно, "нарушает" конституционные полномочия Конгресса в отношении государственных расходов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Детали

Окружной судья США Лорен Алихан в Вашингтоне написала, что заморозка финансирования, изложенная в меморандуме бюджетного управления Белого дома на прошлой неделе, будет "потенциально катастрофической" для организаций, которые полагаются на федеральное финансирование для выполнения своих задач и предоставления услуг населению.

Ее постановление, вынесенное по просьбе нескольких правозащитных групп, означало, что политика теперь подпадает под действие двух временных запретительных приказов. Федеральный судья в Род-Айленде в пятницу вынес аналогичный приказ по распоряжению генеральных прокуроров-демократов из 22 штатов и округа Колумбия.  

На прошлой неделе Алихан распорядилась о короткой административной паузе, не позволяющей Управлению по управлению и бюджету (OMB) продолжать реализацию своей политики, пока она размышляет над тем, следует ли выдать более длительный временный запретительный приказ.

В своей служебной записке Административно-бюджетное управление заявило, что заморозка финансирования необходима для обеспечения соответствия финансирования указам президента Дональда Трампа по вопросам иммиграции, изменения климата, многообразия и другим вопросам.

После первой попытки прояснить приостановку финансирования, OMB полностью отозвал свою записку в среду. Администрация президента-республиканца утверждала, что отзыв должен был положить конец иску к Алихан со стороны группы правозащитных организаций.

Ее приказ останется в силе, пока она не решит, следует ли выдать еще более длительный предварительный запрет. Министерство юстиции США, которое защищает политику администрации Трампа в суде, отказалось от комментариев.

Однако судья, назначенный предшественником Трампа, демократом Джо Байденом, заявила, что временный запретительный судебный приказ все еще необходим, поскольку проблемы с финансированием сохраняются и ничто не мешает OMB переиздать политику.

"Она не указала, когда закончится эта заморозка (если она вообще закончится)", - написала Алихан.

Дополнение

Ранее федеральный судья округа Колумбия временно заблокировала действие распоряжения Дональда Трампа, предусматривающего приостановление финансирования через федеральные гранты и кредиты, в частности для программ, связанных с концепциями разнообразия и инклюзивности. 

Так, Трамп в первый день на посту приостановил все программы внешней помощи США на 90 дней для проверки. Непонятно, сколько средств это затронет, ведь многие программы уже профинансированы Конгрессом.

Уже позже, 24 января СМИ, в частности Politico, сообщили, что госсекретарь США Марко Рубио приостановил на 90 дней выдачу большинства грантов иностранной помощи, что могло бы касаться и Украины.

В то же время USAID Украина получила приказ остановить все проекты и расходы. 

Госсекретарь США Рубио заявил, что исполняет обязанности директора USAID - CNN03.02.2025, 20:42 • 31886 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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