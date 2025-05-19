Бьянка Цензори разозлила жителей Майорки, оголив грудь во время похода на шопинг
Киев • УНН
Бьянка Цензори вызвала возмущение местных жителей Майорки, появившись на рынке в прозрачном бюстгальтере. Ее откровенный вид раскритиковали за неуважение к местным традициям.
Бьянка Цензори разозлила местных жителей на Майорке, в Испании, в очередной раз обнажив свою грудь в прозрачном бюстгальтере во время похода по магазинам с мужем Канье Уэстом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.
Детали
30-летняя женщина бродила от прилавка к прилавку в совершенно прозрачном черном бюстгальтере в крупную сетку, выставив полностью напоказ свою грудь во время посещения киосков открытого рынка на Майорке.
Местные жители были "в шоке", когда пара проходила мимо рынка с агрессивным выражением лица и в очень откровенном наряде.
Люди были просто в шоке. Было слышно, как они спрашивали: "Это ее настоящие соски или наклеенные?", когда проходили мимо пары. Канье стоял немного в стороне, позволяя ей осмотреть товар на рынке
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Несмотря на негативную реакцию католического общества, с 2020 года в некоторых районах Испании женщинам разрешено ходить топлес в соответствии с каталонским законом о равенстве.
Испанские чиновники ввели правила, которые позволяют женщинам загорать топлес на публике без страха ареста. Власти даже могут быть оштрафованы, если они запрещают женщинам ходить топлес.
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Однако откровенный образ Бьянки превзошел все границы дозволенного и был признан "неприемлемым", и многие раскритиковали ее образ.
Почему эту женщину до сих пор не арестовали за непристойное поведение!?
Мы буквально видели все это, даже сами того не желая. Это такое откровенное проявление неуважения к стране и ее гражданам, их взглядам
Как им сходит с рук такая нагота? Если бы это попыталась любая другая женщина, не знаменитость, ее бы арестовали.
Напомним
Бьянка Цензори вызвала возмущение во всем мире, появившись полностью обнаженной на церемонии вручения премии "Грэмми" 2025 года в воскресенье вместе со своим мужем Канье Уэстом, который был полностью закутан в одежду.
30-летняя дизайнерша, которая ранее шокировала своими откровенными выходками, полностью обнажилась в прозрачном сетчатом платье телесного цвета, надетом без нижнего белья.