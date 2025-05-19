Бьянка Цензори разозлила жителей Майорки, оголив грудь во время похода на шопинг

Бьянка Цензори разозлила местных жителей на Майорке, в Испании, в очередной раз обнажив свою грудь в прозрачном бюстгальтере во время похода по магазинам с мужем Канье Уэстом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

30-летняя женщина бродила от прилавка к прилавку в совершенно прозрачном черном бюстгальтере в крупную сетку, выставив полностью напоказ свою грудь во время посещения киосков открытого рынка на Майорке.

Местные жители были "в шоке", когда пара проходила мимо рынка с агрессивным выражением лица и в очень откровенном наряде.

Люди были просто в шоке. Было слышно, как они спрашивали: "Это ее настоящие соски или наклеенные?", когда проходили мимо пары. Канье стоял немного в стороне, позволяя ей осмотреть товар на рынке – рассказал один из очевидцев.

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Несмотря на негативную реакцию католического общества, с 2020 года в некоторых районах Испании женщинам разрешено ходить топлес в соответствии с каталонским законом о равенстве.

Испанские чиновники ввели правила, которые позволяют женщинам загорать топлес на публике без страха ареста. Власти даже могут быть оштрафованы, если они запрещают женщинам ходить топлес.

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Однако откровенный образ Бьянки превзошел все границы дозволенного и был признан "неприемлемым", и многие раскритиковали ее образ.

Почему эту женщину до сих пор не арестовали за непристойное поведение!? — спросил один мужчина.

Мы буквально видели все это, даже сами того не желая. Это такое откровенное проявление неуважения к стране и ее гражданам, их взглядам - прокомментировал другой.

Как им сходит с рук такая нагота? Если бы это попыталась любая другая женщина, не знаменитость, ее бы арестовали. — прокомментировал еще один местный житель.

Напомним

Бьянка Цензори вызвала возмущение во всем мире, появившись полностью обнаженной на церемонии вручения премии "Грэмми" 2025 года в воскресенье вместе со своим мужем Канье Уэстом, который был полностью закутан в одежду.

30-летняя дизайнерша, которая ранее шокировала своими откровенными выходками, полностью обнажилась в прозрачном сетчатом платье телесного цвета, надетом без нижнего белья.