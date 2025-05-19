Б'янка Цензорі розлютила жителів Майорки, оголивши груди під час походу на шопінг

Б'янка Цензорі розлютила місцевих жителів на Майорці, в Іспанії, вкотре оголивши свої груди в прозорому бюстгальтері під час походу магазинами з чоловіком Каньє Вестом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.

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30-річна жінка бродила від прилавка до прилавка в абсолютно прозорому чорному бюстгальтері у велику сітку, виставивши повністю напоказ свої груди під час відвідин кіосків відкритого ринку на Майорці.

Місцеві жителі були "в шоці", коли пара проходила повз ринком з агресивним виразом обличчя та в дуже відвертому вбранні.

Люди були просто в шоці. Було чути, як вони запитували: "Це її справжні соски чи наліплені?", коли проходили повз пару. Каньє стояв трохи осторонь, дозволяючи їй оглянути товар на ринку – розповів один із очевидців.

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Незважаючи на негативну реакцію католицького суспільства, з 2020 року в деяких районах Іспанії жінкам дозволено ходити топлес відповідно до каталонського закону про рівність.

Іспанські чиновники запровадили правила, які дозволяють жінкам засмагати топлес на публіці без страху арешту. Влада навіть може бути оштрафована, якщо вона забороняє жінкам ходити топлес.

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Однак відвертий образ Б'янки перевершив всі межі дозволеного та був визнаний "неприйнятним", і багато хто розкритикував її образ.

Чому цю жінку досі не заарештували за непристойну поведінку!? — спитав один чоловік.

Ми буквально бачили все це, навіть самі того не бажаючи. Це такий відвертий прояв неповаги до країни та її громадян, їхніх поглядів - прокоментував інший.

Як їм сходить з рук така нагота? Якби це спробувала будь-яка інша жінка, не знаменитість, її заарештували б. — прокоментував ще один місцевий житель.

Нагадаємо

Б'янка Цензорі викликала обурення в усьому світі, з'явившись повністю оголеною на церемонії вручення премії "Греммі" 2025 року в неділю разом зі своїм чоловіком Каньє Вестом, який був повністю закутаний у одяг.

30-річна дизайнерка, яка раніше шокувала своїми відвертими витівками, повністю оголилася у прозорій сітчастій сукні тілесного кольору, одягненій без спідньої білизни.