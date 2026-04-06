Буковель, крестины и лечение друзей - в деле о растрате профсоюзных средств новые подозрения

В деле о растрате средств в газовой отрасли сумма ущерба возросла до более чем 33 млн грн. Правоохранители сообщили о новых подозрениях. Речь идет об использовании профсоюзных денег не по назначению. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

"По данным следствия, в 2022-2025 годах со счетов предприятия на профсоюзные организации перечислили более 233 млн грн. Часть этих средств руководители первичных ячеек использовали не по назначению. Деньги, предназначенные для социальных нужд работников, тратили на отдых в Буковеле и других комплексах, крестины, лечение знакомых, корпоративы, алкоголь, одежду и другие частные расходы", – говорится в сообщении.

Следствие также установило обход закупочных процедур и использование подконтрольных профсоюзов для распределения средств и минимизации финансового контроля. В ходе расследования сумма ущерба возросла с 14,5 млн грн до более чем 33 млн грн, отметили в ОГП.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении еще трем лицам, в том числе председателю объединенной профсоюзной организации, которого считают организатором схемы", – говорится в сообщении.

Подозрения получили шесть человек за растрату имущества в особо крупных размерах в составе организованной группы. Еще трем лицам ранее сообщенные подозрения изменены - им дополнительно инкриминировано участие в организованной группе.

