Буковель, хрестини і лікування друзів - у справі про розтрату профспілкових коштів нові підозри

У справі про розтрату коштів у газовій галузі сума збитків зросла до понад 33 млн грн. Правоохоронці повідомили нові підозри. Йдеться про використання профспілкових грошей не за призначенням. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Відпочинок у Буковелі, хрестини та лікування друзів: у справі про розтрату профспілкових коштів у газовій галузі збитки зросли до понад 33 млн грн, повідомлено нові підозри - вказали в ОГП.

Деталі

"За даними слідства, у 2022-2025 роках з рахунків підприємства на профспілкові організації перерахували понад 233 млн грн. Частину цих коштів керівники первинних осередків використовували не за призначенням. Гроші, призначені для соціальних потреб працівників, витрачали на відпочинок у Буковелі та інших комплексах, хрестини, лікування знайомих, корпоративи, алкоголь, одяг та інші приватні витрати", – йдеться у дописі.

Слідство також встановило обходження закупівельних процедур і використання підконтрольних профспілок для розподілу коштів та мінімізації фінансового контролю. У ході розслідування сума збитків зросла з 14,5 млн грн до понад 33 млн грн, зазначили в ОГП.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру ще трьом особам, зокрема голові об’єднаної профспілкової організації, якого вважають організатором схеми", – йдеться у дописі.

Підозри отримали шість осіб за розтрату майна в особливо великих розмірах у складі організованої групи. Ще трьом особам раніше повідомлені підозри змінено - їм додатково інкриміновано участь в організованій групі.

Нагадаємо

