Буковель, хрестини і лікування друзів - у справі про розтрату профспілкових коштів нові підозри

$43.650.1650.310.14
ukenru
09:58 • 594 перегляди
Посилки, цифрові платформи, військовий збір. Комітет схвалив податкові зміни з пакету МВФ, далі - голосування ВР
08:23 • 6124 перегляди
Дизель в Україні різко подорожчав за вихідні: де 6 квітня найдешевше заправитися
06:00 • 15743 перегляди
Artemis II вперше за 50 років увійшла у сферу дії тяжіння МісяцяVideo
6 квітня, 04:08 • 21443 перегляди
В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА
5 квітня, 11:39 • 46356 перегляди
Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі
5 квітня, 07:54 • 90629 перегляди
Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
5 квітня, 05:22 • 107014 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
Ексклюзив
4 квітня, 18:00 • 115700 перегляди
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
4 квітня, 15:43 • 98787 перегляди
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
4 квітня, 14:09 • 109278 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
4м/с
74%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Tesla повернула собі лідерство у світових продажах електромобілів, обігнавши BYDPhoto6 квітня, 00:59 • 12347 перегляди
Ціни на нафту зросли після нового ультиматуму Трампа ІрануPhoto6 квітня, 01:20 • 18673 перегляди
В Одеській області влучання БПЛА у багатоповерхівку, під завалами можуть бути люди - ОВАVideo6 квітня, 01:35 • 9166 перегляди
За добу окупанти втратили 940 військових і майже 2 тисячі БпЛА - ГенштабPhoto6 квітня, 03:51 • 16438 перегляди
Після удару по "Кремній Ел" у брянську росіяни терміново відновлюють виробництво – АТЕШPhoto04:51 • 10373 перегляди
Публікації
Як позбутися клопів: ефективні методи, засоби та порадиPhoto10:09 • 150 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята5 квітня, 05:22 • 107026 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти4 квітня, 14:09 • 109290 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми4 квітня, 07:30 • 114857 перегляди
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз4 квітня, 05:00 • 94348 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Сергій Лисак
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Pepsi припиняє спонсорство британського фестивалю, де Каньє Вест мав виступати хедлайнером5 квітня, 15:58 • 26555 перегляди
"Уже ближче до Місяця, ніж до Землі": екіпаж Artemis II показав епічні фото з космосуPhotoVideo4 квітня, 10:47 • 41484 перегляди
Суд у США відхилив більшість звинувачень Блейк Лайвлі проти Джастіна БалдоніPhoto4 квітня, 07:41 • 42749 перегляди
Кайлі Дженнер показала провокаційні образи для обкладинки Puss PussPhoto3 квітня, 09:23 • 54171 перегляди
Суд у США заблокував будівництво бальної зали Трампа1 квітня, 14:47 • 68137 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Золото
Financial Times

Буковель, хрестини і лікування друзів - у справі про розтрату профспілкових коштів нові підозри

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Керівники профспілок витрачали кошти на відпочинок у Буковелі та приватні потреби. Правоохоронці повідомили про нові підозри шістьом учасникам схеми.

Буковель, хрестини і лікування друзів - у справі про розтрату профспілкових коштів нові підозри

У справі про розтрату коштів у газовій галузі сума збитків зросла до понад 33 млн грн. Правоохоронці повідомили нові підозри. Йдеться про використання профспілкових грошей не за призначенням. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Відпочинок у Буковелі, хрестини та лікування друзів: у справі про розтрату профспілкових коштів у газовій галузі збитки зросли до понад 33 млн грн, повідомлено нові підозри

- вказали в ОГП.

Деталі

"За даними слідства, у 2022-2025 роках з рахунків підприємства на профспілкові організації перерахували понад 233 млн грн. Частину цих коштів керівники первинних осередків використовували не за призначенням. Гроші, призначені для соціальних потреб працівників, витрачали на відпочинок у Буковелі та інших комплексах, хрестини, лікування знайомих, корпоративи, алкоголь, одяг та інші приватні витрати", – йдеться у дописі.

Слідство також встановило обходження закупівельних процедур і використання підконтрольних профспілок для розподілу коштів та мінімізації фінансового контролю. У ході розслідування сума збитків зросла з 14,5 млн грн до понад 33 млн грн, зазначили в ОГП.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру ще трьом особам, зокрема голові об’єднаної профспілкової організації, якого вважають організатором схеми", – йдеться у дописі.

Підозри отримали шість осіб за розтрату майна в особливо великих розмірах у складі організованої групи. Ще трьом особам раніше повідомлені підозри змінено - їм додатково інкриміновано участь в організованій групі.

Нагадаємо

За мільйонні розтрати "на Буковель, хрестини, алкоголь" отримали підозри троє голів профспілок, Генпрокурор Кравченко виклав записи розмов фігурантів.

Алла Кіосак

Кримінал
Енергетика
Генеральний прокурор (Україна)
Укргазвидобування