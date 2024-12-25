Бухарест прокомментировал пролет российской ракеты: пересечение воздушного пространства Румынии не было подтверждено

ukenru
Эксклюзив
Кто такие окуляристы и почему они нужны в Украине? Рассказывает врач
08:22 • 32032 просмотра

Кто такие окуляристы и почему они нужны в Украине? Рассказывает врач

Эксклюзив
Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы
 • 129986 просмотра

Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы

Эксклюзив
Мобилизационные мероприятия и насыщение противопехотным вооружением: военный эксперт назвал вызовы для Украины в 2025 году
 • 130685 просмотра

Мобилизационные мероприятия и насыщение противопехотным вооружением: военный эксперт назвал вызовы для Украины в 2025 году

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта
 • 157735 просмотра

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

Эксклюзив
"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов
 • 131585 просмотра

"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов

Эксклюзив
Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"
 • 115731 просмотра

Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"

Эксклюзив
С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков
 • 114871 просмотра

С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков

Эксклюзив
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
 • 153997 просмотра

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект
 • 117455 просмотра

До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект

Эксклюзив
Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать
 • 124210 просмотра

Праздничная суета может вызвать стресс: психолог дала советы, как этого избежать

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
решил переобуться: в NYT узнали, почему лукашенко помиловал 200 заключенных

решил переобуться: в NYT узнали, почему лукашенко помиловал 200 заключенных

 • 104336 просмотра
Рекордсмен 2024 года: Disney заработала 5 миллиардов долларов на кассовых сборах

Рекордсмен 2024 года: Disney заработала 5 миллиардов долларов на кассовых сборах

 • 101957 просмотра
россия не отступит от своих условий «ни на йоту»: аналитики ISW оценили планы путина

россия не отступит от своих условий «ни на йоту»: аналитики ISW оценили планы путина

 • 87680 просмотра
Дональд Трамп планирует вернуть смертную казнь в США

Дональд Трамп планирует вернуть смертную казнь в США

 • 103761 просмотра
В Украине объявили масштабную тревогу: россия запустила ракеты

В Украине объявили масштабную тревогу: россия запустила ракеты

 • 70147 просмотра
публикации
Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы

Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы
Эксклюзив

 • 129989 просмотра
Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

 • 157738 просмотра
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
Эксклюзив

 • 153997 просмотра
Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

 • 149585 просмотра
Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады

Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады
Эксклюзив

 • 150050 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Многодетный отец: у Монатика родился третий сын: у Монатика родился третий сын

Многодетный отец: у Монатика родился третий сын: у Монатика родился третий сын

09:25 • 6055 просмотра
Четыре громкие кинопремьеры 2025 года: от "Белоснежки" до "Wicked"

Четыре громкие кинопремьеры 2025 года: от "Белоснежки" до "Wicked"

08:34 • 14706 просмотра
Первое Рождество после развода Джей Ло проводит с дочкой

Первое Рождество после развода Джей Ло проводит с дочкой

08:00 • 15385 просмотра
S.T.A.L.K.E.R. 2 не появится на PlayStation 5 - официальное заявление разработчиков

S.T.A.L.K.E.R. 2 не появится на PlayStation 5 - официальное заявление разработчиков

07:59 • 21299 просмотра
Тимоти Шаламе станцевал без рубашки в прямом эфире в Instagram

Тимоти Шаламе станцевал без рубашки в прямом эфире в Instagram

 • 87248 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Бухарест прокомментировал пролет российской ракеты: пересечение воздушного пространства Румынии не было подтверждено

Бухарест прокомментировал пролет российской ракеты: пересечение воздушного пространства Румынии не было подтверждено

Киев  •  УНН

 • 4352 просмотра

Read in English

Министерство обороны Румынии отрицает пересечение российской ракетой своего воздушного пространства 25 декабря. Системы наблюдения НАТО не зафиксировали нарушения границы, продолжается расследование ситуации.

В Министерстве национальной обороны Румынии прокомментировали пролет российской ракеты, указав, что "пересечение воздушного пространства Румынии не было подтверждено", пишет УНН.

Детали

"По поводу информации в публичном пространстве о том, что российская ракета сегодня утром пересекла национальное воздушное пространство, делаем следующие разъяснения: система воздушного наблюдения Румынии, как часть интегрированной системы НАТО, которая постоянно контролирует воздушную обстановку в этом районе, такой ситуации не обнаружила", - сообщили в Министерстве национальной обороны Румынии 25 декабря.

Как сообщается, "румынское военное руководство было сообщено украинским о том, что около 7:30 утра ракета вооруженных сил российской федерации, которая имела бы последствия в Черновицкой области, Украина, должна была пройти через воздушное пространство Республики Молдова и примерно в течение двух минут через воздушное пространство Румынии в северной части, в районе города Дарабани".

"Из данных мониторинга систем воздушного наблюдения Румынии и из данных, предоставленных средствами стран НАТО, которые дополняют мониторинг в зоне ответственности Румынии, пересечение воздушного пространства Румынии не было подтверждено", - указали в Минобороны Румынии.

Компетентные структуры министерства, как отмечается, "продолжат расследование этой ситуации, для выяснения всех обстоятельств".

"Также силы и средства, привлеченные к выполнению боевой службы воздушной полиции - под национальным командованием и под командованием НАТО, остаются на постоянном дежурстве по охране национального и союзнического воздушного пространства", - отметили в румынском оборонном ведомстве.

Молдова подтвердила нарушение воздушного пространства российской ракетой на Рождество25 дек. 2024, 09:19 • 5281 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
natoNATO
ruminiyaРумыния
ukrainaУкраина
moldovaМолдова