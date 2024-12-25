Бухарест прокомментировал пролет российской ракеты: пересечение воздушного пространства Румынии не было подтверждено

В Министерстве национальной обороны Румынии прокомментировали пролет российской ракеты, указав, что "пересечение воздушного пространства Румынии не было подтверждено", пишет УНН.

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"По поводу информации в публичном пространстве о том, что российская ракета сегодня утром пересекла национальное воздушное пространство, делаем следующие разъяснения: система воздушного наблюдения Румынии, как часть интегрированной системы НАТО, которая постоянно контролирует воздушную обстановку в этом районе, такой ситуации не обнаружила", - сообщили в Министерстве национальной обороны Румынии 25 декабря.

Как сообщается, "румынское военное руководство было сообщено украинским о том, что около 7:30 утра ракета вооруженных сил российской федерации, которая имела бы последствия в Черновицкой области, Украина, должна была пройти через воздушное пространство Республики Молдова и примерно в течение двух минут через воздушное пространство Румынии в северной части, в районе города Дарабани".

"Из данных мониторинга систем воздушного наблюдения Румынии и из данных, предоставленных средствами стран НАТО, которые дополняют мониторинг в зоне ответственности Румынии, пересечение воздушного пространства Румынии не было подтверждено", - указали в Минобороны Румынии.

Компетентные структуры министерства, как отмечается, "продолжат расследование этой ситуации, для выяснения всех обстоятельств".

"Также силы и средства, привлеченные к выполнению боевой службы воздушной полиции - под национальным командованием и под командованием НАТО, остаются на постоянном дежурстве по охране национального и союзнического воздушного пространства", - отметили в румынском оборонном ведомстве.

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