Молдова подтвердила нарушение воздушного пространства российской ракетой на Рождество
Киев • УНН
Президент Молдовы Майя Санду заявила о нарушении воздушного пространства страны российской ракетой во время рождественских праздников. Ракета пролетела в направлении Черновцов, а Польша активизировала свои ВВС из-за массированной атаки.
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что в день Рождества российская ракета нарушила молдавское воздушное пространство. Об этом она написала в X (Twitter), сообщает УНН.
В то время как наши страны празднуют Рождество, кремль выбирает путь разрушения - атакуя энергетическую инфраструктуру Украины и нарушая воздушное пространство Молдовы ракетой, что явно нарушает международное право. Молдова осуждает эти действия и полностью солидарна с Украиной
Ранее в украинских Воздушных силах ВСУ в 7:24 25 декабря сообщили о ракете, которая летела "в направлении Черновцов с территории Молдовы".
Также Польские ВВС активизировали боевые самолеты и системы ПВО из-за массированной ракетной атаки России на Украину.