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Молдова подтвердила нарушение воздушного пространства российской ракетой на Рождество

Молдова подтвердила нарушение воздушного пространства российской ракетой на Рождество

Киев  •  УНН

 • 4975 просмотра

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Президент Молдовы Майя Санду заявила о нарушении воздушного пространства страны российской ракетой во время рождественских праздников. Ракета пролетела в направлении Черновцов, а Польша активизировала свои ВВС из-за массированной атаки.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что в день Рождества российская ракета нарушила молдавское воздушное пространство. Об этом она написала в X (Twitter), сообщает УНН

В то время как наши страны празднуют Рождество, кремль выбирает путь разрушения - атакуя энергетическую инфраструктуру Украины и нарушая воздушное пространство Молдовы ракетой, что явно нарушает международное право. Молдова осуждает эти действия и полностью солидарна с Украиной

- написала Санду.

Ранее в украинских Воздушных силах ВСУ в 7:24 25 декабря сообщили о ракете, которая летела "в направлении Черновцов с территории Молдовы".

Также Польские ВВС активизировали боевые самолеты и системы ПВО из-за массированной ракетной атаки России на Украину.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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