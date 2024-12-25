Молдова подтвердила нарушение воздушного пространства российской ракетой на Рождество

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что в день Рождества российская ракета нарушила молдавское воздушное пространство. Об этом она написала в X (Twitter), сообщает УНН.

В то время как наши страны празднуют Рождество, кремль выбирает путь разрушения - атакуя энергетическую инфраструктуру Украины и нарушая воздушное пространство Молдовы ракетой, что явно нарушает международное право. Молдова осуждает эти действия и полностью солидарна с Украиной