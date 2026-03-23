Bugatti представила уникальный велосипед дороже Toyota Corolla

Французский производитель гиперкаров Bugatti представил уникальный велосипед Factor ONE, созданный в сотрудничестве с Factor Bikes. Новинка стоит 23 599 долларов и выпущена ограниченным тиражом в 250 единиц, что делает ее даже более редкой, чем культовый Bugatti Chiron. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

Factor ONE создан по принципам инженерии гиперкаров. Велосипед получил полностью карбоновую конструкцию, аэродинамическую вилку и интегрированную раму, что минимизирует сопротивление воздуха.

Разработчики отмечают, что это один из самых быстрых велосипедов, разрешенных международной федерацией велоспорта (UCI).

Этот проект заставил нас переосмыслить каждое предположение – отметил основатель Factor Bikes Роб Гителис.

Эксклюзивные компоненты и минимальный вес

Велосипед оснащен специальными колесами Black Inc Bugatti Hyper 62 и шинами Continental Grand Prix 5000 TT. Карбоновые обода весят всего около 1,3 кг за пару и оптимизированы для жесткости и скорости.

Вся конструкция ориентирована на максимальную передачу мощности и стабильность даже при сильном боковом ветре.

Дизайн в стиле легендарных моделей Bugatti

Factor ONE получил фирменный двухцветный дизайн с акцентами Bugatti Blue и логотипами бренда. Также использованы знаковые элементы, в частности эмблема "Танцующий слон".

Даже детали – карбоновое плетение, тормозные элементы и седло с алькантарой – отсылают к интерьерам современных моделей Bugatti.

Новый велосипед стал еще одним примером того, как бренд выходит за пределы автомобильной индустрии, перенося свои технологии в новые сегменты.

