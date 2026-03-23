Bugatti представила унікальний велосипед дорожчий за Toyota Corolla

Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Комісія з добору голови Держмитслужби перевірить доброчесність Суворова з урахуванням даних про його майно та професійну діяльність
Сирський заявив про провал російських спроб наступу з "м'ясними штурмами" - втрати рф за чотири дні перевищили 6000 окупантів
Пільги багатодітним сім'ям у 2026 році - що передбачено законом і як їх оформити
Молилися єпископи та священники з усієї України: у Володимирському соборі поховали патріарха Філарета
Гороскоп на 16 - 22 березня: доленосні зустрічі та нові можливості
Іран відкрив Ормузьку протоку для проходу кораблів, але є виключення
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаю
Трамп заявив, що США "стерли Іран з мапи світу", і поставив дедлайн на відкриття Ормузької протоки
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Популярнi новини
У рф повідомили про дронову атаку на порт Приморськ - що відомо23 березня, 06:49 • 14676 перегляди
Посланець Трампа розкрив деталі переговорів з Україною у Флориді23 березня, 07:19 • 42783 перегляди
Подвійний вибух стався у Бучі, поранено двох правоохоронців23 березня, 07:36 • 66014 перегляди
Доходи та репутація клініки Odrex просіли, імідж намагаються відновити PR на лікарі з кримінальною справоюPhoto11:05 • 18087 перегляди
Ефективне планування дня: прості способи організувати свій часPhoto11:17 • 12373 перегляди
Публікації
Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Ексклюзив
13:02 • 5608 перегляди
Ефективне планування дня: прості способи організувати свій часPhoto11:17 • 12938 перегляди
Доходи та репутація клініки Odrex просіли, імідж намагаються відновити PR на лікарі з кримінальною справоюPhoto11:05 • 18678 перегляди
Комісія з добору голови Держмитслужби перевірить доброчесність Суворова з урахуванням даних про його майно та професійну діяльність
Ексклюзив
09:58 • 29734 перегляди
Пільги багатодітним сім'ям у 2026 році - що передбачено законом і як їх оформити09:16 • 47678 перегляди
Bugatti представила унікальний велосипед дорожчий за Toyota Corolla

Київ • УНН

 • 6004 перегляди

Компанія Bugatti презентувала лімітований велосипед Factor ONE за 23 599 доларів. Модель отримала карбонову раму та дизайн у стилі гіперкара Chiron.

Bugatti представила унікальний велосипед дорожчий за Toyota Corolla
Фото: Bugatti

Французький виробник гіперкарів Bugatti презентував унікальний велосипед Factor ONE, створений у співпраці з Factor Bikes. Новинка коштує 23 599 доларів і випущена обмеженим тиражем у 250 одиниць, що робить її навіть рідкіснішою за культовий Bugatti Chiron. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

Factor ONE створений за принципами інженерії гіперкарів. Велосипед отримав повністю карбонову конструкцію, аеродинамічну вилку та інтегровану раму, що мінімізує опір повітря.

Розробники наголошують, що це один із найшвидших велосипедів, дозволених міжнародною федерацією велоспорту (UCI).

Цей проєкт змусив нас переосмислити кожне припущення

– зазначив засновник Factor Bikes Роб Гітеліс.

Ексклюзивні компоненти та мінімальна вага

Велосипед оснащений спеціальними колесами Black Inc Bugatti Hyper 62 та шинами Continental Grand Prix 5000 TT. Карбонові ободи важать лише близько 1,3 кг за пару та оптимізовані для жорсткості й швидкості.

Ferrari зупиняє поставки на Близький Схід через війну в регіоні19.03.26, 15:51 • 3784 перегляди

Уся конструкція орієнтована на максимальну передачу потужності та стабільність навіть при сильному боковому вітрі.

Дизайн у стилі легендарних моделей Bugatti

Factor ONE отримав фірмовий двоколірний дизайн із акцентами Bugatti Blue та логотипами бренду. Також використано знакові елементи, зокрема емблему "Танцюючий слон".

Навіть деталі – карбонове плетіння, гальмівні елементи та сідло з алькантарою – відсилають до інтер’єрів сучасних моделей Bugatti.

Новий велосипед став ще одним прикладом того, як бренд виходить за межі автомобільної індустрії, переносячи свої технології у нові сегменти.

BMW втілює найпопулярнішу модель в електрокар i3 із запасом ходу 900 км19.03.26, 09:44 • 5117 переглядiв

