Bugatti представила унікальний велосипед дорожчий за Toyota Corolla
Київ • УНН
Компанія Bugatti презентувала лімітований велосипед Factor ONE за 23 599 доларів. Модель отримала карбонову раму та дизайн у стилі гіперкара Chiron.
Французький виробник гіперкарів Bugatti презентував унікальний велосипед Factor ONE, створений у співпраці з Factor Bikes. Новинка коштує 23 599 доларів і випущена обмеженим тиражем у 250 одиниць, що робить її навіть рідкіснішою за культовий Bugatti Chiron. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.
Деталі
Factor ONE створений за принципами інженерії гіперкарів. Велосипед отримав повністю карбонову конструкцію, аеродинамічну вилку та інтегровану раму, що мінімізує опір повітря.
Розробники наголошують, що це один із найшвидших велосипедів, дозволених міжнародною федерацією велоспорту (UCI).
Цей проєкт змусив нас переосмислити кожне припущення
Ексклюзивні компоненти та мінімальна вага
Велосипед оснащений спеціальними колесами Black Inc Bugatti Hyper 62 та шинами Continental Grand Prix 5000 TT. Карбонові ободи важать лише близько 1,3 кг за пару та оптимізовані для жорсткості й швидкості.
Ferrari зупиняє поставки на Близький Схід через війну в регіоні19.03.26, 15:51 • 3784 перегляди
Уся конструкція орієнтована на максимальну передачу потужності та стабільність навіть при сильному боковому вітрі.
Дизайн у стилі легендарних моделей Bugatti
Factor ONE отримав фірмовий двоколірний дизайн із акцентами Bugatti Blue та логотипами бренду. Також використано знакові елементи, зокрема емблему "Танцюючий слон".
Навіть деталі – карбонове плетіння, гальмівні елементи та сідло з алькантарою – відсилають до інтер’єрів сучасних моделей Bugatti.
Новий велосипед став ще одним прикладом того, як бренд виходить за межі автомобільної індустрії, переносячи свої технології у нові сегменти.
BMW втілює найпопулярнішу модель в електрокар i3 із запасом ходу 900 км19.03.26, 09:44 • 5117 переглядiв