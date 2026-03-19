Ferrari останавливает поставки на Ближний Восток из-за войны в регионе

Итальянский производитель роскошных спортивных автомобилей Ferrari заявил в четверг, что временно приостановил поставки на Ближний Восток из-за войны в регионе, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

"Мы внимательно следим за событиями на Ближнем Востоке и потенциальными последствиями для нашего бизнеса", - говорится в заявлении компании.

"На данном этапе мы временно приостановили поставки в этом регионе, при этом осуществляя лишь несколько поставок самолетом", - добавили в компании.

Как отмечает Bloomberg, акции Ferrari продолжили падение и снизились на 4,6% в Милане. В этом году падение составило около 12%.

Этот шаг, пишет Bloomberg, подчеркивает, как геополитические риски начинают влиять на логистику автопроизводителей класса люкс, даже несмотря на то, что низкие объемы производства Ferrari и многолетний портфель заказов помогают смягчить потенциальные сбои. Такие компании, как Porsche AG и Mercedes-Benz Group AG, уже пострадали от снижения спроса на автомобили класса люкс в Китае.

Генеральный директор Bentley Франк-Штеффен Валлизер заявил на этой неделе, что компания не корректировала объемы производства, несмотря на эскалацию конфликта, хотя спрос в регионе ослаб. Как и Ferrari, дочерняя компания Volkswagen AG прекратила поставки автомобилей на Ближний Восток.

"На данный момент мы не ощущаем влияния на производство, - сказал Вализер во время телефонной конференции по итогам года. - Но, безусловно, у людей на Ближнем Востоке сейчас другие планы, кроме поиска нового Bentley".

Этот регион является ключевым рынком для производителей товаров премиум-класса, акции которых упали с начала войны 28 февраля. По мнению аналитиков UBS, на этой неделе настроения инвесторов в отношении европейских акций компаний класса люкс достигли самого пессимистичного уровня за последние годы из-за конфликта в регионе.

Компания Mansory, немецкая фирма, занимающаяся тюнингом высококлассных моделей таких брендов, как Rolls-Royce и Ferrari, заявила, что не ввела полного прекращения поставок на Ближний Восток. Вместо этого, по словам представителя компании, она оценивает поставки в каждом конкретном случае, поскольку стоимость авиаперевозок примерно в три-четыре раза выше обычного уровня, а возможности морских перевозок остаются ограниченными.

Ferrari исторически выигрывала от гибкости в управлении поставками благодаря своему большому портфелю заказов, что позволяло производителю корректировать распределение и перенаправлять поставки между регионами по мере необходимости.

Согласно годовому отчету компании, на Ближний Восток приходилось около 4,6% мировых поставок компании в 2025 году, что делает его относительно небольшой долей в общем объеме.

